鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-25 08:35

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美國總統川普的中東問題特使 Steve Witkoff 最新表示，美國和伊朗已就重啟伊朗核計畫談判展開初步討論，並稱有關美國對伊朗核設施的襲擊未能實現目標的報導「完全荒謬」。

川普中東問題特使：美伊正討論重啟談判 伊朗幾乎不可能重啟核計畫（圖：Shutterstock）

Witkoff 在接受《福斯新聞》採訪時說：「在川普協助斡旋下，以色列和美國昨天對伊朗核設施的打擊最終停火，目前美伊雙方正在進行直接對話，並透過中間人進行磋商，以期重返談判桌。對話充滿希望。我們充滿希望，現在是時候與伊朗人坐下來達成一項全面的和平協議了。」

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他並指出，自己已經在直接或透過中間人跟德黑蘭進行對話，談判前景光明。伊朗現在幾乎不可能重啟其核計畫。

雖然 Witkoff 未提供美伊談判相關細節，但稱美國上周末的空襲行動達成自身目標，消除了伊朗將其可能擁有或生產的任何武器級濃縮鈾轉化為實際武器的能力，並將伊朗濃縮鈾的能力推遲數年。

另據《CNN》報導，自美國空襲伊朗核設施以來，Witkoff 一直在跟伊朗人保持聯繫。

對於有媒體報導質疑川普空襲「徹底摧毀」伊朗核設施說法，Witkoff 認為報導很荒謬，川普更點名《CNN》和《MSNBC》是「敗類」，並稱他們應該向轟炸伊朗的 B-2 飛行員道歉。