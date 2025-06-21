大陸央行與港金管局推出「跨境支付通」 6月22日正式上線
鉅亨網編譯王貞懿
中國人民銀行與香港金融管理局今日聯合舉辦中國大陸與香港快速支付系統互聯互通啟動儀式，標誌著「跨境支付通」將於 6 月 22 日起正式上線運行。
跨境支付通支援參與機構為兩地居民辦理經常項目項下跨境匯款，包括雙向的留學繳費、醫療繳費、薪酬及津補貼發放等便民金融服務。首批參與的內地機構包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行，以及 6 家香港金融機構。
中國人民銀行行長潘功勝表示，跨境支付通的上線是內地與香港深化金融合作的重要里程碑，體現中央政府對鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視。
業內人士指出，此舉有助於提升人民幣在跨境零售場景中的使用便利度，進一步推動人民幣國際化。從技術角度看，跨境支付通透過系統直連實現資金即時清算，是大陸跨境支付領域的重要創新。
中國人民銀行相關負責人表示，與傳統跨境匯款相比，跨境支付通有效縮短匯款鏈路，提高匯款效率。具體包括三大優勢：一是支援用戶透過手機銀行、網路銀行等管道，依託手機號碼線上發起人民幣和港幣的跨境匯款；二是支援一定金額內的便利化匯款即時到帳；三是支付基礎設施直接對接，減少中間環節，降低跨境匯款成本。
博通諮詢資深分析師王蓬博表示，跨境支付通透過系統直連和標準化介面實現資金即時清算，是大陸支付科技在跨境支付領域的關鍵突破，可大幅降低用戶操作門檻和交易成本。
王蓬博指出，跨境支付通打造了跨境支付互聯互通模板，若模式成熟，有望逐步拓展至更多地區和場景，為未來人民幣與其他外幣的互聯互通累積實踐經驗。
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