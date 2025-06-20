中國官媒籲加強監管盲盒 泡泡瑪特股價連日暴跌
鉅亨網編輯林羿君
中國官媒《人民日報》發文呼籲加強盲卡盲盒監管，泡泡瑪特 (09992-HK) 股價連日暴跌，自上周高點回吐逾 17%。
總部位於北京的泡泡瑪特周四股價暴跌 5.3% 之後，週五早盤下跌 6.2%。銷售類似產品的布魯可集團 (00325-HK) （Bloks Group）的股價一度下跌 7.1%。
《人民日報》發表題為盲卡盲盒哪能「無拘無束」文章，指這兩年繼盲盒火爆後，盲卡憑借「未知驚喜」的賣點，迅速在兒童青少年群體中走紅。非理性消費在兒童青少年中屢見不鮮，部分孩子為了追求稀有卡牌，單次消費高達數百元甚至數千元。盲卡早已超越簡單的收藏功能，變成兒童青少年社交圈里的「硬通貨」。未成年人沈迷的背後，也存在「商業陷阱」與監管滯後的問題。
文章雖然較集中提及盲卡，亦未有點名任何企業名稱，但同時引述專家建議一併完善「盲卡盲盒」推出嚴格的規章制度。
大華繼顯香港有限公司執行董事 Steven Leung 表示：「該評論打壓了投資者情緒，表明該公司業務存在一些過熱跡象。不過，這只是一個溫和的提醒，因為它並非直接來自政府官員。」
即使本週股價暴跌，泡泡瑪特今年仍上漲了約 170%，成為 MSCI 中國指數中表現最佳的股票。消費者對其玩具的熱情使其成為最熱門的中國成長型公司之一。華爾街分析師一直在上調泡泡瑪特的目標價，理由是其智慧財產權的影響力日益增強。
在中國，由於擔心盲盒可能導致成癮，政府禁止向 8 歲以下兒童出售盲盒。在 2023 年當局實施此類指導方針之前，監管風險一直是投資者關注的一大關鍵問題。
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