鉅亨網編輯林羿君 2025-06-20 11:42

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中國官媒籲加強監管盲盒 泡泡瑪特股價連日暴跌。(圖:shutterstock)

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《人民日報》發表題為盲卡盲盒哪能「無拘無束」文章，指這兩年繼盲盒火爆後，盲卡憑借「未知驚喜」的賣點，迅速在兒童青少年群體中走紅。非理性消費在兒童青少年中屢見不鮮，部分孩子為了追求稀有卡牌，單次消費高達數百元甚至數千元。盲卡早已超越簡單的收藏功能，變成兒童青少年社交圈里的「硬通貨」。未成年人沈迷的背後，也存在「商業陷阱」與監管滯後的問題。

文章雖然較集中提及盲卡，亦未有點名任何企業名稱，但同時引述專家建議一併完善「盲卡盲盒」推出嚴格的規章制度。

大華繼顯香港有限公司執行董事 Steven Leung 表示：「該評論打壓了投資者情緒，表明該公司業務存在一些過熱跡象。不過，這只是一個溫和的提醒，因為它並非直接來自政府官員。」

即使本週股價暴跌，泡泡瑪特今年仍上漲了約 170%，成為 MSCI 中國指數中表現最佳的股票。消費者對其玩具的熱情使其成為最熱門的中國成長型公司之一。華爾街分析師一直在上調泡泡瑪特的目標價，理由是其智慧財產權的影響力日益增強。