鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-18 11:00

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上周五 (13 日)，泡泡瑪特 (09992-HK) 旗下獨立珠寶品牌「popop」全球首店在上海港匯恆隆廣場北座一層正式開業，引發新一輪消費熱潮。創辦人王寧現身剪綵儀式時說道：「珠寶是泡泡瑪特拓展品類的重要方向，我們希望透過不同領域探索 IP 的更多可能性。」

開幕秒殺！泡泡瑪特珠寶店最貴單品8.3萬 熱門IP產品斷貨 連包裝盒都缺貨(圖取自泡泡瑪特微博)

開幕首日，popop 店人氣火紅。據現場觀察，一小時內成交十餘單，客單價普遍超過 400 元 (人民幣，下同)，綠色包裝盒甚至因需求激增緊急調貨，但熱門 IP 產品出現斷貨跡象，LABUBU、Hirono、MOLLY 三大爆款系列中，LABUBU 手鍊即將售罄，Hirono 櫃檯的金幣項鍊與刻有 IP 頭像的手鐲也被搶購至「庫存告急」。

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從產品結構來看，popop 售價集中在 319 元到 2699 元區間，僅少數款式破千元，其中最貴單品為一條 18K 純金項鍊 (含 8.65g 黃金、9.04g 總重) 售價 1.98 萬元(約 8.3 萬台幣)，另一款純金手鍊售價 1.08 萬元。

其餘飾品則多以 S925 銀為主材，黃金僅表層鍍金，搭配鋯石、貝母或紫水晶等仿寶石。對比電商平台同類商品（S925 銀手鍊普遍不到 200 元），popop 溢價明顯，但消費者仍願為 IP 買單。

現場一位消費者坦言：「購買泡泡瑪特珠寶主要是喜歡 LABUBU 等 IP 的設計，對材質要求不算高。如果是純金產品可能會買更多。」這一觀點反映出泡泡瑪特的商業邏輯，亦即核心競爭力在於 IP 孵化與運營，而非貴金屬供應鏈。

金融分析師許藝指出，泡泡瑪特選擇 S925 銀為主材，與成本控制和目標客群密切相關。「S925 銀單克成本僅 8 至 20 元，遠低於黃金的每克逾 600 元，可將飾品成本壓縮至售價 15% 以內，支撐 IP 溢價，而 Z 世代消費者受限於經濟實力，對黃金的高價門檻接受度較低，更符合其『輕奢消費』理念。」

事實上，泡泡瑪特的「時尚野心」早有鋪墊，前兩年跟周生生聯名推出足金吊墜、串珠系列，因「買 LABUBU 比買黃金還賺錢」「隱藏款年收益率超 300%」等話題衝上熱搜，更催生黃牛倒賣亂象，有團隊首周淨賺 37 萬元。

此次珠寶店開幕並非終點，泡泡瑪特的跨界時尚佈局持續延伸。Uniqlo(優衣庫)周一 (16 日) 宣布推出以 LABUBU 所屬系列「THE MONSTERS（精靈天團）」為主題的新服飾，包含短袖 T 卹、衛衣等，售價 79 元至 199 元，將於 8 月 29 日發售。今年 3 月，旗下 IP CRYBABY 與地素品牌時尚 d"zzit 品牌合作，推出潮流，進一步發展風格服飾、拓衛場景。