Joe Lu 2025-06-20 07:58

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百年地緣政治動盪，導向中東新危機

【Joe’s華爾街脈動】專題：投資者指南：以伊衝突深度解析 (一)(圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 19 日 美東時間

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重點摘要

以色列的「雄獅崛起行動 (Operation Rising Lion)」使其與伊朗長期處於影子戰爭狀態的關係正式升級為直接軍事衝突，情勢已超越代理人戰爭，邁入明確的國與國對抗階段。

美國的大規模的軍事集結，包括兩個航空母艦打擊群和總統的直接警告，顯示美方可能準備介入，從而大幅擴大衝突的規模。

嚴峻的市場風險包括油價飆漲和航運成本上升，因荷莫茲海峽已成為戰區，促使資金流向黃金和美元等避險資產。

這是一場植根於 20 世紀不穩定局勢的現代衝突，其起因是賽克斯 - 皮科協定 (Sykes-Picot Agreement) 劃定的人為邊界，以及 1948 年以色列建國後區域權力格局的轉變。

1979 年的伊朗革命點燃了這場衝突，使伊朗從以色列的區域夥伴轉變為意識形態上的敵人，並開啟了長達 45 年、如今已演變為熱戰的地域衝突。

本週全球市場動盪不安，因中東地區陷入了這一代人以來最危險的危機。以色列與伊朗之間醞釀已久的「影子戰爭」已爆發為公開的直接軍事衝突，打破了數十年來維繫該地區脆弱的威懾平衡。對投資者而言，此刻充滿了極度的不確定性。油價、全球航運和市場波動的直接影響已出現端倪，但要在未來數週和數月內應對自如，深入了解此衝突的歷史和地緣政治根源不僅是明智之舉，更是至關重要。

這並非突如其來、無法預見的衝突升級，而是長達 45 年冷戰的激烈結局，建立在一世紀的區域不穩定基礎之上。本篇分析報告將簡要概述當前局勢，然後深入探討將我們推向此懸崖邊緣的關鍵歷史因素。

中東的公開戰爭

將該地區推向公開衝突的事件，是以色列的「雄獅崛起行動 (Operation Rising Lion)」，這是一系列針對伊朗境內目標，包括其首都德黑蘭的大膽直接軍事打擊。這代表著對先前採取的破壞、網路攻擊和針對性暗殺等策略的根本性、高風險轉變。以色列的目標似乎是徹底削弱伊朗的核計畫及其軍事能力。

儘管美國最初將此定調為「單方面行動」，但此種說詞已被拋棄。美國正進行大規模且迅速的軍事集結，顯示美國的介入並非是否的問題，而是何時以及如何的問題。關鍵指標包括：

前所未有的海軍力量：美國海軍已向該地區部署了兩艘超級航空母艦——尼米茲號 (USS Nimitz) 和卡爾文森號(USS Carl Vinson)。在同一戰區同時出現兩個如此強大的軍事資產，實屬罕見，這是一個強而有力的意圖訊號，提供了巨大的空中力量和飛彈防禦能力。

戰略空中資產的重新部署：超過 30 架空中加油機組成的龐大機隊已被重新部署至美國中央司令部的責任區。這是持續進行大規模空戰的關鍵後勤先決條件，使轟炸機能夠深入敵方領土執行任務。

總統的直接警告：川普總統已發出嚴厲且明確的警告，指出「伊朗絕不能擁有核武器 (IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON)」，並敦促立即撤離德黑蘭。與此同時，美國國務院亦發布官方旅遊警示，指示所有美國公民立即離開伊朗。

市場影響立竿見影且極為嚴重。全球 25% 石油供應必經的荷莫茲海峽，(全文未完)