鉅亨網編輯林羿君 2025-06-20 08:41

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白宮發言人萊維特表示，美國總統川普將在兩週內決定是否對伊朗發動攻擊，同時，以色列持續攻打更多伊朗核設施，並警告其攻擊可能導致德黑蘭政權垮台。

白宮：川普將在2周內決定攻打伊朗。(圖:shutterstock)

萊維特指出，她傳達了川普口述的訊息：「鑒於近期與伊朗可能進行、也可能不進行談判的機會相當大，我將在未來兩週內做出是否出兵的決定。」

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川普近幾天以來公一直公開考慮讓美國加入以色列對伊朗的打擊，他最新的立場顯示出有所退讓，此前他一度發表強硬言論，包括呼籲德黑蘭居民撤離，以及提前離開本週在加拿大舉行的七國集團峰會，返回華盛頓。

在萊維特發表評論後，油價削減了早期的漲幅，股票期貨繼續走低。

多年來，川普一直傾向於設定兩週的最後期限，有時會遵守，有時卻錯過，或者根本不採取行動，這使得「兩週內」成為他在白宮兩屆任期內處理待決決定的常用語。

萊維特表示，川普的聲明是對媒體關於「伊朗局勢」猜測的回應。她拒絕透露川普的時間表，包括他如何看待與伊朗進一步談判成功的可能性。

川普阻止伊朗濃縮鈾並防止其獲得核武器的目標依然不變，但她表示：「如果有外交的機會，總統一定會把握。」