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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP BLEN.B-US的目標價調降至116元，幅度約7.2%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至116元，調降幅度7.2%。其中最高估值164元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予LENNAR CORP B評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀0位。

LENNAR CORP B今(18日)收盤價為100.8元。近5日股價下跌7.2%，標普指數下跌0.93%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LEN.B市場預估目標價

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