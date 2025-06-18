鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP BLEN.B-US的目標價調降至116元，幅度約7.2%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至116元，調降幅度7.2%。其中最高估值164元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予LENNAR CORP B評價：積極樂觀7位、保持中立14位、保守悲觀0位。
LENNAR CORP B今(18日)收盤價為100.8元。近5日股價下跌7.2%，標普指數下跌0.93%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為20.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至23.65元，預估目標價為510.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至215元，幅度約19.44%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊納房屋LEN-US的目標價調降至117元，幅度約4.1%
下一篇