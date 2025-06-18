鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-18 14:10

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南韓央行 (BOK) 今(18)日發布報告指出，該國當前基本生活成本顯著高於其他主要經濟體，持續推高的物價壓力正阻礙消費者支出復甦。此外，首都與非首都地區房價分化問題加劇，恐引發金融穩定性風險。

生活成本爆表！BOK：韓人吃穿住價格比OECD均質高1.5倍以上 首爾與非首都區房價分化加劇

在生活成本方面，南韓食品、服裝及住宅價格指數均遠超經合組織 (OECD) 成員國平均水平，以 OECD 平均為 100 計算，南韓在這三項指數分別達 151、161、123。

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英國經濟學人智庫 (EIU)2023 年數據進一步顯示，南韓水果、蔬菜及肉類價格較 OECD 均值高出逾 1.5 倍。從 2021 年 1 月至 2025 年 5 月，生活必需品價格累計上漲 19.1%，較全國消費者物價總漲幅 15.9% 高出 3.2 個百分點。

BOK 分析指出，這一趨勢由多重因素疊加推動。2019 年，新冠疫情期間的高通膨壓力、全球供應鏈中斷、俄烏衝突影響能源與糧食供應，加上惡劣天氣對農業的衝擊，均導致食品與能源價格飆升。近期原物料進口價格上漲與韓元貶值，更讓加工食品價格進一步承壓。

BOK 強調，若生活成本持續攀升，恐讓家庭對通膨的感知增強，進而影響長期通脹預期，破壞物價穩定性。

為應對此問題，BOK 建議透過放寬監管、降低市場准入門檻促進企業競爭，並推動原物料進口來源多元化，減少特定產品價格波動的外溢效應。

儘管 BOK 預測今年下半年 CPI 跟核心通膨率將穩定在 1% 左右，但美國關稅政策、中東地緣政治緊張引發的國際油價上漲等不確定性，仍可能影響物價走勢。BOK 預估，今年南韓 CPI 將上漲 1.9%，明年漲幅則可能小幅回落至 1.8%。

除生活成本外，房價分化問題同樣嚴峻。數據顯示，2013 年 12 月至 2025 年 5 月，首爾房價累計漲幅與全國平均水準差距高達 69.4 個百分點，且自疫情以來，首爾房價漲勢已超過其他主要國家，2016 年起這一分化趨勢進一步加劇。

BOK 指出，首都與非首都地區經濟差距擴大、首都圈人口集中，加上過去房市刺激政策留下的供給過剩問題，是非首都地區房價長期承壓的主因。

目前，南韓非首都地區因住房供應過剩，未售出房屋的累積已形成結構性下行壓力。

BOK 警告，首都房價上漲不僅加劇家庭債務風險，非首都房價長期下跌更可能引發房地產行業金融不穩定。針對部分透過擴大非首都住房供應刺激建設投資的政策，該行明確反對並建議政府謹慎評估，轉而實施更具針對性的區域宏觀審慎政策，而培育區域中心城市，減少過度區域失衡，緩解首都人口過度集中問題則是進一步的解決之道。