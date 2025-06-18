我政府將華為、中芯國際列入黑名單 大陸外交部回應！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據《彭博》報導，我政府已將華為和中芯國際 (688981-CN) 列入黑名單，大陸外交部發言人郭嘉昆周二（17 日）對此表示，民進黨當局「跪美媚美」，只會害台毀台。
郭嘉昆說，中方一貫反對美方將科技和經貿問題政治化，泛化國家安全概念，濫用出口管制和長臂管轄，對中國惡意封鎖打壓，民進黨當局「跪美媚美」，只會害台毀台。
據《彭博》報導，我經濟部國際貿易署官網上周六公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，列入華為、中芯國際及其多家子公司。
根據台灣現行法規，當地企業向實體名單上的用戶發送任何貨品，都必須獲政府批准。
我經濟部國際貿易署周日證實，這次實體清單新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國大陸涉及武擴活動等 601 個實體，包括華為、中芯等中資企業。
我經濟部國際貿易署提醒廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。該署將持續辦理宣導說明會，協助業者瞭解出口管制。
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