富人都買什麼？億元高資產客戶重流動性和安全 最愛這「4種」配置

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-17 18:50

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川普關稅政策反覆，造成全球股債市動盪，高資產客戶的資產配置也跟著大挪移了嗎？根據兆豐銀行統計，即便關稅衝擊減緩，5 月底高資產客戶理財商品配置，存款仍佔最大宗，比重高達 54.6%，較 4 月底增加 0.7 個百分點，其次為債券 20%、而基金與保險的佔比分別為 11.3% 及 9.6%。顯示高資產客戶傾向將大部分資產配置於流動性高且相對安全的標的，以應對全球局勢的潛在衝擊。

兆豐銀行理財講座結合藝術饗宴，邀請理財貴賓欣賞「美國大都會博物館名作展」。（圖：兆豐銀提供）

兆豐銀行表示，一般來說億元級的高資產客群，資產配置很多元，除了存款之外，保險、債券及基金佔大宗，這些理財商品的配比變化也值得細究，像是遇到關稅紛擾，債券的配置比重從 4 月底 20.5% 微幅下降至 20.0%，而基金與保險的佔比分別為 11.3% 及 9.6%，顯示雖 4 月市場有劇烈變動的因素，但高資產客戶持有資產的部位及佔比並無大幅增減變化。整體而言，儘管市場震盪，高資產客戶仍以追求長期穩定回報為核心策略，投資風格偏向穩健，並保留資金彈性，以因應未來潛在風險與市場機會。

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為深化與高資產客戶互動與連結，兆豐銀行特別於 6 月中、下旬舉辦財富講座來分享債市、保險優勢利基，及解析外匯市場的動態，並安排最受高資產客戶歡迎的美國大都會博物館名作賞析，透過藝術的薰陶，結合專業的理財建議，讓客戶在享受生活品味的同時，也能兼顧資產的保全與增值。