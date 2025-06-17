2025-06-17 16:20

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Uniqlo(優衣庫)周一 (16 日) 宣佈推出跟泡泡瑪特(09992-HK) 旗下 Labubu 所屬系列聯名合作產品，該系列以泡泡瑪特熱門 IP 「THE MONSTERS」為主題，將於今年 8 月 29 日起在全球門店販售。此次合作標誌著優衣庫首次與泡泡瑪特聯手，利用 THE MONSTERS 的高人氣 IP 拓展潮流市場。

三年前聯名T恤被炒高逾5倍！Uniqlo與泡泡瑪特推Labubu聯名系列服飾 8月29日全球上市

《觀察者網》報導，早在 2022 年 4 月，優衣庫就曾與「THE MONSTERS」系列合作過，但當時 Labubu 還是那隻北歐森林裡的「普通」小精靈，Labubu 的印花短袖 T 恤的價格為一件 99 元 (人民幣，下同)。

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有媒體最新報導指出，部分當年的聯名 T 卹現在在轉售平台的價格已經接近 500 元。

Uniqlo 現在宣布與 Labubu 聯名，估計可望「復刻」當年 KAWS 聯名款發售「擠破頭」的場景。

除聯名服飾外，泡泡瑪特珠寶品牌也開了實體門市，泡泡瑪特旗下獨立珠寶品牌 popop 在北京、上海連開兩家店，正式進軍珠寶業。

根據《雪球財經》與《紅星資本局》報導，泡泡瑪特旗下獨立珠寶品牌 popop 全球首店在上周五 (13 日) 在上海開幕，第二家線下門市隔天則在北京國貿商城開幕，兩家門市銷售的 popop 產品涵蓋耳飾、戒指、項鍊等多個品類，涵蓋 Labubu、MOLLY、SKULL PANDA 等多個熱門 IP，價格區間在 319 元 2699 元。