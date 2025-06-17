鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-17 15:00

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高盛 (GS-US) 首席中國股票策略師劉勁津近日發布題為《中國民營企業的回歸：潮流已經逆轉》的研究報告，提出「中國十巨頭」概念，騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪、美團、網易、美的、恆瑞醫藥、攜程和安踏，這十家企業總市值達 1.6 兆美元，佔 MSCI 中國指數權重的 42%，每日交易額 110 億美元，未來兩年獲利料將成長 13%，本益比 16 倍。

高盛為何拋出中國「民營十巨頭」概念？如何重塑全球經濟認知？ (圖:Shutterstock)

專家認為，上述報告被視為中國經濟敘事權發生歷史性轉移的微妙註腳。過去幾十年，中國經濟的故事由華爾街主導定義，「世界工廠」「低成本製造」「技術追隨者」等標籤長期貼在中國經濟身上。但如今這種敘事邏輯正在被打破。

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要理解這項轉變，必須先檢視中國民營經濟的體量與內核。截至目前，全國登記在冊民營企業超 5700 萬戶，佔企業總量 92.3%，貢獻全社會 70% 的技術創新成果、50% 以上稅收及 60% 以上 GDP。這不僅是幾家明星企業的崛起，更是龐大經濟群的集體突破。

更關鍵的是創新投入的質變。2024 年中國全社會研發經費投入達人民幣 3.6 兆元，較去年成長 8.3%，投入強度 2.68%，連續多年居全球第二；2023 年研發強度跨過 2.5% 基線，正向創新型國家前列的​​3.0% 方陣邁進，其中民營企業已成為創新主力軍，原始創新能力全面突破。

2023 年，中國創新指數成長 6% 至 165.3，創新產出指數成長 6.5% 至 199.7，每年培養的工程師數量超過美歐日總和，理工類畢業生佔比持續提升。完整的產業體系與基礎設施，更讓中國企業在應對外部衝擊時展現韌性，為技術創新提供堅實基礎。

今年 2 月，中國領導人在民營企業座談會上強調「民營經濟發展前景廣闊、大有可為」，恰逢超大規模市場潛力釋放的關鍵期。14 億多人口、4 億中等收入群的消費升級、產業升級、技術升級複合機遇，讓中國市場成為創新的最佳試驗場域。

國際資本市場最先感知到這種變化。MSCI 中國指數上月新納入芯原股份、百利天恆等 5 檔 A 股，集中於科技、醫療等新興領域，體現對中國經濟結構轉型的認可。

高盛的判斷則更直接，該投行認為中國政府啟動的政策支持措施，正推動經濟成長模式從貿易投資拉動轉向內需消費拉動。

更顯著的是「敘事權」轉移。過去，華爾街習慣用「低成本優勢」「龐大市場」解釋中國企業成功，隱含「中國經濟是西方模式追隨者」的假設，但如今，當 DeepSeek 以低成本逼近 GPT-4 性能、比亞迪新能源車在歐洲市場激增、中國企業在 AI、新材料等領域突破時，原有認知框架已難自洽。

這種轉變體現於外資態度的集體轉向。摩根士丹利將今年底 MSCI 中國指數目標水位上調至 83 點，景順直言 MSCI 中國指數較美股折讓 52%、今年 A 股有大幅成長空間。這些調整不僅是對股指的預測，更是對中國經濟發展模式的重新估計。

回顧「民營十巨頭」的發展軌跡，正是中國經濟新動能的具體投射。騰訊今年首季營收成長 13% 至人民幣 1800.2 億元，資本開支年增 386% 投入 AI 算力，AI 已實質賦能廣告與遊戲業務，比亞迪今年首季新能源汽車出口年增 117.27% 至 21.4 萬輛，在泰國、巴西等地建廠，全球足跡覆蓋 100 國 400 城；美的集團累計投入 200 億元數位轉型，孵化美擎工業互聯網平台，並入選國家雙跨平台，2023 年營收 3737.1 億元，較 2012 年增 360%，淨複合成長率 23.67% 遠超同業。

高盛發明「民營十巨頭」的意義，不在於選出哪十家公司，而在於敘事權的轉換。當華爾街開始用中國企業的技術創新、全球化佈局、價值創造邏輯來理解中國經濟時，本質上就是中國軟實力提升的標誌。這種轉換建立在數十年民營經濟累積、新時代政策機會與 14 億人口市場支撐上，更源於中國經濟從「比較優勢」到「創新驅動」、從「成本競爭」到「價值創造」、從「規模擴張」到「質量提升」的系統性升級。