鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團CAH-US的目標價調升至180元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉德諾健康集團(CAH-US)提出目標價估值：中位數由170元上修至180元，調升幅度5.88%。其中最高估值197元，最低估值148元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予嘉德諾健康集團評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀1位。
嘉德諾健康集團今(16日)收盤價為161.41元。近5日股價上漲5.88%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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