Joe Lu 2025-06-26 07:46

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【Joe’s華爾街脈動】經濟警訊顯現，股市漲勢收窄 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 25 日 美東時間

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重點摘要

隨著市場領導族群進一步收窄至少數幾個以成長為導向的類股和個股，美國主要指數的漲勢暫歇。

儘管標普 500 指數和那斯達克指數趨勢增強，但 Alphabet 和亞馬遜 (Amazon) 等關鍵公司的前景在過去一週有所惡化。

TrendFolios 分析顯示，美國消費者信心和通膨狀況正在惡化，與樂觀的市場情緒形成鮮明對比。

類股分析揭示了明顯的分歧，科技和金融類股的強勢與防禦型族群的深度疲軟和突然的負面逆轉形成對比。

國際市場仍然是強勢的來源，尤其在亞洲，儘管日本和英國的動能現已停滯。

其他資產釋放出分歧的訊號，比特幣趨勢為正向，而原油則轉為負面，突顯了潛在的投資者不確定性。

市場概覽

美國股市經過連日上漲後稍作喘息，今日以幾乎持平的作收。在地緣政治緊張局勢緩解的推動下，投資者消化了近期的漲幅，並展望即將公布的關鍵通膨數據，市場隨之進入盤整。儘管整體表現平淡，但領導族群狹隘的主題依然清晰，資金流向以成長為重點的類股，而市場其他多數領域則原地踏步。此一停頓為本週稍後可能出現的關鍵時刻奠定了基礎，市場將權衡經濟放緩的跡象與對聯準會降息的期望。

5 月份新屋銷售數據低於市場預期，進一步印證了經濟放緩的景象，也與近期其他指向房市降溫的數據相符。市場焦點現轉向即將公布的個人消費支出 (PCE) 報告，這是美國聯準會偏好的通膨指標。儘管近期的通膨數據溫和，但市場仍處於緊張狀態。今年上半年的一個關鍵論述是國際股市的卓越強勢，其表現有望創下數十年來對美股的最佳超額報酬，這為評估全球機會的投資者提供了重要的背景。

整體市場指數

美國基準指數出現明顯的強弱分歧。(全文未完)