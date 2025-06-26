【Joe’s華爾街脈動】經濟警訊顯現，股市漲勢收窄
Joe Lu
儘管少數大型股帶動標普 500 指數和那斯達克指數上漲，但分析顯示多數類股和資產類別的基本面正在惡化，趨勢亦轉弱
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 25 日 美東時間
重點摘要
市場概覽
美國股市經過連日上漲後稍作喘息，今日以幾乎持平的作收。在地緣政治緊張局勢緩解的推動下，投資者消化了近期的漲幅，並展望即將公布的關鍵通膨數據，市場隨之進入盤整。儘管整體表現平淡，但領導族群狹隘的主題依然清晰，資金流向以成長為重點的類股，而市場其他多數領域則原地踏步。此一停頓為本週稍後可能出現的關鍵時刻奠定了基礎，市場將權衡經濟放緩的跡象與對聯準會降息的期望。
5 月份新屋銷售數據低於市場預期，進一步印證了經濟放緩的景象，也與近期其他指向房市降溫的數據相符。市場焦點現轉向即將公布的個人消費支出 (PCE) 報告，這是美國聯準會偏好的通膨指標。儘管近期的通膨數據溫和，但市場仍處於緊張狀態。今年上半年的一個關鍵論述是國際股市的卓越強勢，其表現有望創下數十年來對美股的最佳超額報酬，這為評估全球機會的投資者提供了重要的背景。
整體市場指數
美國基準指數出現明顯的強弱分歧。(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉輝達登新高 標普近乎持平 逼近歷史高位
- 【Joe’s華爾街脈動】停火協議帶動反彈，與消費者憂慮形成衝突
- 〈美股盤後〉鮑爾不排除7月降息可能性 道瓊升逾500點 標普逼近歷史新高
- 【Joe’s華爾街脈動】地緣政治警報解除，市場擁抱風險
下一篇