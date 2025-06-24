【Joe’s華爾街脈動】地緣政治警報解除，市場擁抱風險
Joe Lu
儘管油價下跌和聯準會降息預期帶動市場普遍上漲，但潛在趨勢分歧預示未來市場環境將更具選擇性
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 23 日 美東時間
重點摘要
- 伊朗有限的報復性攻擊引發市場急轉，油價重挫與市場對聯準會降息預期，帶動股市全面反彈。
- 我們的趨勢分析顯示道瓊工業平均指數轉為正向，羅素 2000 指數亦從極度負面狀態中恢復，市場廣度有所改善。
- 大型股之間的分歧持續存在，微軟 (Microsoft) 趨勢增強，而亞馬遜 (Amazon) 動能停滯，Alphabet 則明確轉為負面。
- 我們的 TrendFolios 分析指出美國經濟出現降溫，消費者信心的評估從正向轉弱至中性。
- 類股出現明顯的風險偏好輪動，非必需消費品類股趨勢轉為正向，而能源類股趨勢則逆轉為負面。
- 主要國際市場的上漲動能已停滯，我們對歐盟、英國和日本的趨勢評估在過去一週均從正向轉弱至中性。
市場概覽
伊朗針對美國在卡達空軍基地的報復性攻擊，被證明是一種經過精密計算的象徵性舉動，而非重大的局勢升級，此一發展大幅緩解了全球市場對地緣政治的恐慌。週末美國空襲伊朗核設施一度引發市場動盪，但隨後隨著局勢明朗而轉為強勁反彈。伊朗飛彈攻擊具預告性、克制性，並被成功攔截，且未造成人員傷亡。這向投資者釋出一項明確訊號：可能威脅關鍵能源供應路線的更大範圍衝突或將得以避免，而川普總統表態期盼和平的言論更強化了此一看法。
市場的反應迅速且果斷。原油價格大幅下跌，因投資者對荷莫茲海峽供應中斷的擔憂煙消雲散，緩解了通膨疑慮。這為股市提供了顯著的順風，帶動了典型的風險偏好轉動，週期性類股表現領先。同時，最初的避險潮亦迅速消退，美元下跌，公債殖利率下滑，因投資者紛紛撤出防禦性部位，並接受了局勢降溫的論述。
隨著地緣政治風險溢價大幅降低，投資者的焦點迅速回到美國國內經濟情勢與聯準會政策。當日的交易背景是好壞參半的美國經濟數據：製造業表現穩健，而規模較大的服務業則出現降溫。再加上一位聯準會官員發表支持短期內可能降息的鴿派言論，為當日的漲勢提供了另一個支柱，並使市場焦點重新回到經濟成長和利率的路徑上。
整體市場指數
市場的風險偏好激增，主要指數的趨勢顯著改善。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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