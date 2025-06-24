Joe Lu 2025-06-24 07:49

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儘管油價下跌和聯準會降息預期帶動市場普遍上漲，但潛在趨勢分歧預示未來市場環境將更具選擇性

【Joe’s華爾街脈動】地緣政治警報解除，市場擁抱風險(圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 23 日 美東時間

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重點摘要

伊朗有限的報復性攻擊引發市場急轉，油價重挫與市場對聯準會降息預期，帶動股市全面反彈。

我們的趨勢分析顯示道瓊工業平均指數轉為正向，羅素 2000 指數亦從極度負面狀態中恢復，市場廣度有所改善。

大型股之間的分歧持續存在，微軟 (Microsoft) 趨勢增強，而亞馬遜 (Amazon) 動能停滯，Alphabet 則明確轉為負面。

我們的 TrendFolios 分析指出美國經濟出現降溫，消費者信心的評估從正向轉弱至中性。

類股出現明顯的風險偏好輪動，非必需消費品類股趨勢轉為正向，而能源類股趨勢則逆轉為負面。

主要國際市場的上漲動能已停滯，我們對歐盟、英國和日本的趨勢評估在過去一週均從正向轉弱至中性。

市場概覽

伊朗針對美國在卡達空軍基地的報復性攻擊，被證明是一種經過精密計算的象徵性舉動，而非重大的局勢升級，此一發展大幅緩解了全球市場對地緣政治的恐慌。週末美國空襲伊朗核設施一度引發市場動盪，但隨後隨著局勢明朗而轉為強勁反彈。伊朗飛彈攻擊具預告性、克制性，並被成功攔截，且未造成人員傷亡。這向投資者釋出一項明確訊號：可能威脅關鍵能源供應路線的更大範圍衝突或將得以避免，而川普總統表態期盼和平的言論更強化了此一看法。

市場的反應迅速且果斷。原油價格大幅下跌，因投資者對荷莫茲海峽供應中斷的擔憂煙消雲散，緩解了通膨疑慮。這為股市提供了顯著的順風，帶動了典型的風險偏好轉動，週期性類股表現領先。同時，最初的避險潮亦迅速消退，美元下跌，公債殖利率下滑，因投資者紛紛撤出防禦性部位，並接受了局勢降溫的論述。

隨著地緣政治風險溢價大幅降低，投資者的焦點迅速回到美國國內經濟情勢與聯準會政策。當日的交易背景是好壞參半的美國經濟數據：製造業表現穩健，而規模較大的服務業則出現降溫。再加上一位聯準會官員發表支持短期內可能降息的鴿派言論，為當日的漲勢提供了另一個支柱，並使市場焦點重新回到經濟成長和利率的路徑上。

整體市場指數

市場的風險偏好激增，主要指數的趨勢顯著改善。(全文未完)