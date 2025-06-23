Joe Lu 2025-06-23 08:08

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重整的棋局——從代理人戰爭到直接對抗

【Joe’s華爾街脈動】專題：投資者指南：以伊衝突深度解析 (二) (圖: 業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 19 日 美東時間

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重點摘要

在與伊拉克戰爭後，伊朗發展其「抵抗軸心」代理人策略，旨在輸出革命並以「火環」包圍以色列，而非進行傳統戰爭。

2003 年美國入侵伊拉克，除去了薩達姆 · 海珊 (Saddam Hussein)，無意中協助了伊朗，使德黑蘭得以建立一條經由伊拉克通往敘利亞及其主要代理人真主黨 (Hezbollah) 的戰略「陸橋」。

敘利亞內戰和對抗伊斯蘭國 (ISIS) 的戰鬥，使伊朗的代理人部隊更加驍勇善戰，但其戰略代價是徹底摧毀了敘利亞國家及其常規軍隊，消除了對以色列的一個主要區域威脅。

近期敘利亞領導人阿薩德 (Assad) 政權的垮台引發了以色列的決定性舉動：大規模空襲摧毀了敘利亞的防空系統，為遠程打擊創造了一條「空中走廊」，同時奪取黑門山 (Mount Hermon) 切斷了真主黨 (Hezbollah) 主要的補給路線。

此「將軍」之舉已使敘利亞不再構成威脅，並孤立了受損的真主黨 (Hezbollah)，首次賦予以色列單方面打擊伊朗的可行軍事選項，將該地區從代理人戰爭推向直接對抗的邊緣。

伊朗革命之後

1979 年伊朗革命之後，中東局勢發生了不可逆轉的改變。一個穩定、與美國結盟的區域秩序被粉碎，取而代之的是德黑蘭一個具侵略性的新政權。此新政權並非在現有體系內尋求自身利益最大化的傳統國家行為者；它是一個在意識形態上致力於徹底瓦解該體系的革命力量。其大戰略是將什葉派伊斯蘭革命輸出至整個區域，對抗並最終驅逐美國及其主要區域盟友以色列的影響力。

這為長達 45 年的冷戰揭開了序幕，此一時期的特點並非主要對手間的直接衝突，而是一系列區域戰爭和國家瓦解，系統性地重整了地緣政治的棋局。要理解以色列和美國為何選擇此刻進行直接對抗，我們必須追溯此種不斷升級的代理人衝突之路徑，這些衝突最終為今日的危機掃清了道路。

兩伊戰爭 (1980-1988)

伊朗新政權成立僅一年後，便面臨了首次重大考驗。 (全文未完)