鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-13 13:42

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中國 17 家車廠在本周稍早陸續宣布縮短支付帳期，一汽集團、東風汽車、廣汽集團、賽力斯、吉利汽車、長安汽車等主流車廠在周二 (10 日) 晚間至周三 (11 日) 接連宣布將供應商帳期間縮短至不超過 60 天，比亞迪、北汽、蔚來、理想汽車等迅速跟進。兩天內 17 家車廠集體做出「支付帳期不超過 60 天」承諾，引發業者對汽車供應鏈資金鏈問題的高度關注。

中國12家上市車廠應付帳款逼近1兆人民幣大關 這場「帳期戰」怎麼打？

中信證券測算顯示，車商應付帳款及票據等周轉天數普遍超過 150 天，長城汽車為 151 天，比亞迪達 185 天，賽力斯、長安汽車及吉利汽車均超 192 天。

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分析人士指出，此次集中表態反映出壓縮帳期已成為國家部署汽車產業「反內捲」的核心措施之一。

龐大規模的三角債已成為汽車供應鏈不可承受之重。根據 24 潮產業研究院數據顯示，截至 2024 年底，比亞迪、上汽集團、吉利汽車等 12 家主要上市車廠應付帳款及應付票據合計達 9609.31 億元 (人民幣，下同)，年增 15.05%，佔流動負債比例 55.39%，逼近 1 兆人民幣大關。

另一數據也顯示，7 家千億級車廠應付帳款、票據及其他應付款總額過去 5 年也成長近倍，從 5098.47 億元激增至 10855.38 億元。

從規模來看，比亞迪、上汽集團應付帳款及票據均超過 2400 億元，穩居產業前兩名，而從增加速度來看，北汽藍谷年增 136.78% 奪冠、賽力斯 127.04% 居次。

儘管車廠承諾縮短帳期，但實際週轉效率仍不容樂觀。根據 2024 年數據，12 家上市車企應付帳款週轉天數均高於 60 天，廣汽集團以 74.75 天居首，眾泰汽車則以 361.76 天墊底，比亞迪與吉利汽車相近，均在 125 到 130 天之間，只有賽力斯和比亞迪實現效率提升，其中賽力斯從 165.46 天大幅降至 79.37 天，理想、小鵬汽車等造車新勢力則出現倒退，小鵬汽車應付帳款週轉天數從 216.97 天增至 232.79 天。

美國電動車大廠特斯拉的周轉效率為 60.36 天，該車廠對外事務副總裁陶琳曾說：「保障供應商利益不意味著提高售價，高效管理與技術創新才是成本控制核心。」

特斯拉這一理念與華為創辦人任正非 2009 年提出的「深淘灘，低作堰」不共生潛力－透過挖掘內部利贏成本，同時讓利贏的夥伴建立潛力。