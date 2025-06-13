鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-13 08:20

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自進入 6 月以來，中國國債市場再度走強的動能明顯。截至周四 (12 日) 中午，10 年期國債活躍券殖利率自 5 月 29 日 1.6975% 的高點一路下行，最低觸及 1.635%，逐步逼近去年底創下的 1.6% 附近歷史低位，利率債市場「暖意」重現。

中國10年期國債殖利率逼近歷史低點 專家：壓艙石效應顯現 (圖:Shutterstock)

中國《證券市場》周刊報導，這一輪債市走強的核心動力，與商業銀行資產負債端的流動性變化密切相關。自 5 月降息後，銀行「存款搬家」現象、同業存單到期續發壓力及第二季自營帳戶投資收益考核等因素，推動大行調整資產配置行為。

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一位國營金融市場部人士透露，近期大行融出量顯著增加，央行買斷式逆回購操作後市場壓力緩解，機構對中長債配置需求增強，但 10 年期國債 1.6% 的前低關口突破難度較大，短期內以小幅波段交易為主。

外在環境的不確定性成為另一個重大背景，川普關稅政策的反覆加劇全球資本市場波動，而國內利率長期下行趨勢未改。自 2022 年以來，廣譜利率持續走低，今年 5 月存款利率進一步下調至「0 字頭」，高息資產稀缺性凸顯。

在此背景下，作為無風險利率「錨點」的 10 年期公債，因兼具安全性、流動性和收益穩定性，成為投資者對抗週期下行的配置優選。

從期限特徵來看，10 年期國債殖利率涵蓋一個完整經濟週期，能更好反映市場對經濟成長和貨幣政策的預期，且相較短債收益更高、比超長債波動更小，被視為債市「壓艙石」。

根據 Wind 數據顯示，截至周二 (10 日)，中國 10 年期國債到期殖利率仍達 1.66%，收益可觀。

作為市場唯一追蹤 10 年期公債指數的 ETF，國泰十年國債 ETF 為投資者提供便利配置工具。本產品緊密追蹤上證 10 年期公債指數，樣本由上交所剩餘期限 7-10 年的國債組成，自 2017 年成立以來每個完整年度均實現正收益，近一年、三年、五年回報率分別達 9.02%、16.65%、25.06%，成立以來總報酬率 35.77%。

截至周二，國泰十年國債 ETF 今年以來日均成交額 11.27 億元，場內流通規模 77.21 億元，近 10 日淨流入超 42 億元，在同類產品中表現突出。