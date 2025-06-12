鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估下修至10.35元，預估目標價為97.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.52元下修至10.35元，其中最高估值12.69元，最低估值8.5元，預估目標價為97.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.69(12.69)
|14.75
|18
|16.9
|最低值
|8.5(8.5)
|9.5
|12.6
|13.86
|平均值
|10.33(10.41)
|12.27
|14.18
|15.64
|中位數
|10.35(10.52)
|12.15
|13.96
|16.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|599.14億
|643.63億
|681.77億
|703.01億
|最低值
|570.44億
|603.70億
|642.62億
|694.99億
|平均值
|586.29億
|628.39億
|667.06億
|699.00億
|中位數
|588.49億
|630.56億
|668.78億
|699.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-25.30
|-6.10
|2.23
|7.89
|9.45
|營業收入
|153.55億
|246.34億
|449.55億
|537.17億
|570.63億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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