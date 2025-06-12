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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估下修至10.35元，預估目標價為97.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.52元下修至10.35元，其中最高估值12.69元，最低估值8.5元，預估目標價為97.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.69(12.69)14.751816.9
最低值8.5(8.5)9.512.613.86
平均值10.33(10.41)12.2714.1815.64
中位數10.35(10.52)12.1513.9616.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值599.14億643.63億681.77億703.01億
最低值570.44億603.70億642.62億694.99億
平均值586.29億628.39億667.06億699.00億
中位數588.49億630.56億668.78億699.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-25.30-6.102.237.899.45
營業收入153.55億246.34億449.55億537.17億570.63億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUAL

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