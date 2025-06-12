鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-12 14:30

‌



一汽、東風、廣汽、賽力斯等 17 家重點汽車企業日前發表聲明，就對供應商「支付帳期不超過 60 天」做出承諾，對此中國工信部表示支持，並希望切實踐行。

​​工信部力挺！陸17車廠縮短帳期至60天 專家：推動產業永續發展 供應商資金周轉迎曙光​

當中國工信部發言人被記者問到如何看待汽車企業承諾，推動建構「整車—零組件」協作共贏發展生態將採哪些措施，這位發言人表示，汽車企業主動承諾「支付帳期不超過 60 天」，對構建「整車—零件」協作共贏發展生態、促進產業健康可持續發展具有重要意義。

‌



這位負責人表示，產業鏈供應鏈是汽車產業的「筋骨血脈」，是產業轉型升級的關鍵一環。隨著新能源車市場競爭加劇，競爭壓力從整車向產業鏈環節傳導，出現了供應商貨款支付帳期加長、資金周轉困難等現象，不利於產業技術創新與健康永續發展。

中國工信部支持整車企業切實踐行有關承諾，繼續引導整車企業與供應鏈企業建立長期穩定的合作關係，促進大中小企業融通創新、協同發展，積極營造「大河有水小河滿」的良好局面，不斷提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，也為全球汽車產業發展作出新貢獻。

這位負責人還說，目前，中國新能源汽車產業正處於高品質發展的關鍵時期，希望廣大企業以身作則，加強產業自律，也希望社會各界關心支持新能源汽車產業高品質發展，共同抵制「網路水軍」與「黑公關」等網路亂象，營造積極向上、文明有序的發展環境。

專家認為，從短期來看，這一舉措將直接緩解供應商的資金壓力。長遠來看，帳期規範將直接增強產業鏈整體競爭力，為車廠在新能源轉型中提供更堅實的支撐。

對車廠來說，短帳期模式雖對現金流管理形成更高的要求，但也帶來顯著的戰略價值。供應商資金狀況的改善將提升零組件供應的穩定性和品質可靠性，降低車廠因供應商經營危機導致的斷供風險。

對中國汽車業而言，車廠集體縮短帳期，有望為行業有序發展帶來積極影響。帳期的規範統一在一定程度上限制了車廠通過拉長帳期獲取 「無息資金」 來打價格戰的行為，促使市場競爭更多地回歸到產品本身。這將有效遏制當前無序的價格戰，引導整個行業從惡性競爭轉向良性競爭。

需要注意的是，在實際執行過程中也存在一些關鍵操作細節亟待明確。業內人士指出，支付方式的選擇也至關重要，目前還不清楚車廠是否會繼續使用商業承兌匯票這類增加供應商資金周轉壓力的結算手段。

對此，已有車廠明確承諾不採用商業承兌匯票。上汽表示，將不採用商業承兌匯票等可能加重供應商資金壓力的結算方式，北汽也強調全面取消商業承兌匯票等增加供應商資金壓力的不合理結算方式。

中國車廠集體發聲是響應今年 6 月 1 日施行的《保障中小企業款項支付條例》，該條例核心內容包括明確 60 日支付期限、禁止強制接受商業匯票等非現金支付方式、強化協同監管體係等，旨在解決中小企業帳款拖欠問題，優化營商環境。