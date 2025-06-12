鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-12 10:30

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美國科技媒體《The Information》周三 (11 日) 引述知情人士報導，ChatGPT 母公司 OpenAI 已跟沙烏地阿拉伯公共投資基金(PIF)、印度信實集團和現有股東阿布達比投資集團 MGX 就 400 億美元的融資進行商談。這些投資人可能每一方至少投入數億美元。

OpenAI又有大動作！傳已跟沙國PIF及印度信實集團討論融資400億美元一事 (圖:Shutterstock)

在軟銀領投下，OpenAI 正在尋求籌集更多資金來推動其模型開發和雄心勃勃的基礎設施計畫「星際之門」(Stargate)。

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兩位知情人士透露，OpenAI 執行長奧特曼在今年稍早會見印度電子和資訊技術部部長，討論在印度創建低成本 AI 生態系統的計畫，之後奧特曼還打算訪問阿拉伯聯合大公國，與阿布達比投資集團 MGX 討論融資事宜。

報導指出，獲微軟支持的 OpenAI 還討論了從 Coatue 和 Founders Fund 各籌集至少 1 億美元的資金，該公司還預計在 2027 年再籌資 170 億美元。

在上述融資消息傳出的前一天，OpenAI 周二 (10 日) 正式發佈新一代推理模型、即 o3 的升級版本 o3-pro，並稱其是目前能力最強的 AI 模型。奧特曼說：「o3-pro 很聰明，第一次看到的時候，我不相信它相對於 o3 的勝率。」