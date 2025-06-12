鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 08:20

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烏克蘭總統澤倫斯基近日接受匈牙利媒體採訪，指責匈牙利政府「覬覦」烏克蘭外喀爾巴阡地區，稱匈牙利軍事情報人員一直在該地區進行秘密行動。澤倫斯基也宣稱，匈牙利總理歐爾班不願支持烏克蘭是「歷史性的錯誤」。

澤連斯基指責匈牙利覬覦領土 稱已逮捕兩名間諜。(圖:shutterstock)

烏克蘭《基輔郵報》11 日報導，澤倫斯基表示，匈牙利軍事情報機構長期在烏克蘭外喀爾巴阡州活動，特別關注當地居民對所謂「維和部隊」的存在有何看法。他聲稱，今年 5 月，烏克蘭國家安全局（SBU）在該州逮捕了兩名「在匈牙利情報官員指揮下工作的間諜」。

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澤倫斯基說：「我們已掌握了匈牙利國家安全局（KNBSZ）在領土上組織會議的更多照片和影片，我們將在必要時發布這些訊息。我不想製造威脅，但我們掌握了一切，包括 KNBSZ 如何向間諜支付報酬的文件。」

根據澤倫斯基的說法，匈牙利自 2021 年以來一直在外喀爾巴阡地區構建間諜情報網，「2024 年至 2025 年與軍事有關的活動升級。他們最後一次交換情報發生在今年 3 月 25 日。」

此外，澤倫斯基在訪談中對歐爾班提出批評，指責其利用烏克蘭問題為選舉造勢，稱這將導致「匈牙利社會的激進化和反烏情緒」。