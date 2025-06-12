洛杉磯騷亂持續蔓延！德州州長：全州部署國民警衛隊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-12 10:57

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美國德州州長阿博特（Greg Abbott）周三（11 日）表示，該州國民警衛隊將被部署到全州各地，以維護和平與秩序，凸顯反對美國總統川普移民政策的抗議活動已經蔓延到加州以外。

洛杉磯騷亂持續蔓延。（圖：Shutterstock）

據《NBC News》報導，德州首府奧斯汀 9 日爆發抗議活動，數百名示威者走上街頭，聲援洛杉磯，反對美國移民與海關執法局搜捕非法移民的行動。現場畫面顯示，警方與示威者起衝突。

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阿博特在社交媒體平台 X 上寫道：「和平抗議合法，但傷害他人或破壞財產是違法行徑，將面臨逮捕。」

他說，國民警衛隊將將使用一切工具和策略，協助執法部門維持秩序。

這代表著以洛杉磯為導火線的騷亂持續升級。

當地時間 6 日和 7 日，美國移民與海關執法局等聯邦機關出動大批執法人員，在洛杉磯縣多地展開非法移民搜捕行動，連續兩日與當地社區居民發生嚴重衝突。隨後，川普先後派遣國民警衛隊和海軍陸戰隊士兵平息騷亂。

白宮新聞秘書萊維特周三在記者會上表示：「自 6 月 6 日以來，已有 330 名非法移民在洛杉磯騷亂中被捕。」

「這些非法移民中，有 113 人有犯罪前科。」她說：「另外，已有 157 人因襲擊和妨礙司法公正罪名被捕。」