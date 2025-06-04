烏克蘭重組軍方高層！澤倫斯基：讓軍方能更聚焦於與俄羅斯戰鬥

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 08:50

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烏克蘭總統澤倫斯基於週二（3 日）宣布重大軍事指揮系統人事調整，啟動新一輪烏克蘭軍事改革。曾因俄軍攻擊事件而提出辭呈的陸軍司令德拉帕特 (Mykhailo Drapatyi)，獲任命為新的聯合部隊指揮官。

烏克蘭澤倫斯基重組軍方高層。(圖:REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，澤倫斯基在每日夜間談話中表示，此次人事重整是為了讓軍方在俄羅斯全面入侵超過三年後，持續聚焦戰場作戰任務。

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澤倫斯基指出：「德拉帕特現在將專注於戰鬥事務，並被任命為聯合部隊指揮官，以便他能夠全身心投入前線。」

在上週末俄軍對烏軍訓練場發動致命攻擊後，德拉帕特主動請辭，對事件承擔責任。

然而，澤倫斯基選擇慰留德拉帕特，肯定其領導能力與前線經驗。德拉帕特稍早於臉書發文表示：「總統鼓勵我將重心放在戰爭、前線與勝利上。」

澤倫斯基同時透露，將另有一位軍官接任烏克蘭陸軍指揮官一職，並「負責訓練、準備和領土徵兵中心的調整等任務」。

此次人事異動中，阿波斯托爾（Oleh Apostol）被任命為空降部隊指揮官，而布羅夫迪（Robert Brovdi）則接任無人系統作戰指揮官。澤倫斯基指出，這是提升前線作戰能力的重要一步，將成功旅級作戰經驗全面推廣至全軍。