鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-11 17:00

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香港股市今 (11) 日開高走高，恒生指數(HSI) 一度攀漲至 24414 點，創 3 月 20 日以來新高，因中美兩國在倫敦達成緩和貿易緊張局勢的新協定。截至收盤。恒指收漲 0.84% 至 24366.94 點，恒生科技指數 (HSTECH) 亦收紅 1.09% 至 5451.2 點，國企與紅籌指數也分別收高 1.12% 跟上漲 0.17%。

〈港股盤後〉中美談判有進展 恒指接近三個月高點 泡泡瑪特續創史高 (圖:Shutterstock)

盤面上，科技股、玩具、鋰電池類股走強，中資券商股、保險類股受追捧，太陽能股及鋁業股拉升，汽車股亦造好，嗶哩嗶哩漲近 10%，網易漲超 2%，阿里巴巴、京東、聯想、小米與快手漲超 1%，廣發證券漲超 6%; 稀土概念大漲，中國稀土漲逾 18%，泡泡瑪特漲超 4.2% 續創歷史新高，比亞迪漲近 4%。

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下跌族群方面，軍工、半導體、影視股走低、生物醫藥股回調，石葯集團跌超 5.7%，農夫山泉跌超 2%。

消息面上，中美兩國貿易談判將於倫敦時間周三 (11 日) 繼續進行，雙方原則上已就落實日內瓦共識達成框架。美國商務部長盧特尼克稱，美國與中國達成的貿易框架和落實計劃，應能解決稀土和磁材的限制問題。

此外，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發佈《關於深入推進深圳綜合改革試點 深化改革創新擴大開放的意見》，要求深化綠色金融改革，並允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，按政策規定在深圳證交所上市。

在 6 月 10 日至 11 日，包括一汽、東風、長安、廣汽、北汽、上汽、奇瑞、賽力斯、吉利、比亞迪、長城、江淮等在內的傳統車廠，加上小鵬、小米、零跑、理想、蔚來等造車新勢力企業，紛紛承諾將供應商帳期統一至 60 天內。

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，港股今年累積漲幅不少，現已升至區間頂部，欠缺新催化劑推動，若出現中美談判有突破性發展等利多消息，指數才有望突破，恒指有機會挑戰 25000 點大關。

中金公司則說，上半年港股市場顯著跑贏 A 股，全球表現居前，展現出韌性，但問題在於反彈呈現「脈衝式衝高回落」且上漲高度集中，僅約 35% 個股跑贏指數。考量到近期市場再顯疲態，下半年港股市場將面臨過剩流動性的和有限回報的「資產荒」局面，預計整體指數將維持區間震蕩，結構性行情仍是主線。

國泰海通認為，儘管宏觀層面缺乏向上的彈性，但產業層面的深刻變革正在發生，順應當前產業發展趨勢的新消費、AI 應用等港股稀缺性資產也許更受市場關注。展望下半年，基本面修復和資金面改善推動港股繼續向上，結構上恒生科技更加值得重視。

中信證券指出，在今年第三季底到第四季可能來到的牛市關鍵入局點前，市場還將經歷 3 到 4 個月的過渡階段。從宏觀面來看，內需和價格信號仍偏弱，還須看到更多反內卷和提振內需的實際舉措。