麒麟Hi9600現身！華為首款鴻蒙折疊PC上周開賣 最新拆解報告揭秘「全海思晶片」時代

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-10 11:50

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上周五 (6 日) 正式開賣的華為首款鴻蒙折疊電腦 MateBook Fold 非凡大師近日因部落客的拆解影片引發行業震動，這台被視為「華為消費電子新里程碑」的折疊螢幕 PC，不僅以創新形態吸引目光，更因主機板上一顆處理器吸引目光。

華為首款鴻蒙折疊PC上周開賣 最新拆解報告揭秘「全海思晶片」時代 (圖:Shutterstock)

拆解畫面顯示，MateBook Fold 的核心硬體幾乎被海思「包圍」，除主處理器麒麟 Hi9600 外，電源管理、WiFi、藍牙乃至星閃通訊晶片均為海思科 (002653-CN) 自研。這是華為消費性電子史上首次實現折疊式螢幕 PC 核心零件全自研，標誌著其在「去美國化」技術攻堅中邁出關鍵一步。

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值得關注的是，麒麟 Hi9600 的亮相打破了先前「海思晶片僅用於手機 / 穿戴裝置」的認知。

今年 5 月，華為 Watch 5 首次搭載 Hi9200 晶片，短短數星期後海思晶片便從智慧手表出現至折疊螢幕 PC，產品應用場景的快速拓展，間接印證海思晶片技術的成熟度與適配能力。

此外，拆解中反覆出現的神秘數字「2035-CN」引發熱議。該標誌曾在麒麟 9020、9000S 等晶片上出現，儘管具體含義尚未官方確認，但業內推測，這一數字跟「20 年第 35 週」相關，這一時間點被部分觀點關聯至華為被斷供的關鍵節點。

無論何種背景，「2035」的反覆出現，已成為華為科技自主化過程的隱性符號。

除晶片外，MateBook Fold 的硬體創新同樣亮眼，搭載的全新「玄武水滴鉸鏈」融合三重折疊機制與榫卯結構設計，大幅提升折疊穩定性與耐用性，為折疊螢幕設備的長期使用痛點提供了技術解決方案。

自 2019 年受外部限制以來，華為持續加速「去美化」佈局，從手機端的麒麟晶片、鴻蒙系統，到如今 PC 端的全海思晶片，技術自主化已滲透至全產品線。

儘管 MateBook Fold 特定效能參數與市場回饋仍需時間驗證，但其「全自研核心硬體」的標籤，無疑為全球折疊螢幕 PC 市場注入新的競爭變數。