AI擴張狂潮！亞馬遜宣布在美國東岸砸200億美元

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亞馬遜稱，賓州 Salem 鎮和 Falls 鎮是首批被選定建設未來創新園區的社區。

賓州州長夏皮羅在聲明中寫道：「憑藉亞馬遜至少 200 億美元的承諾，我們贏得了賓州有史以來最大手筆民間投資。我們正創造機會，為社區創造稅收，同時確保 AI 的未來從賓州出發。」