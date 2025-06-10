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AI擴張狂潮！亞馬遜宣布在美國東岸砸200億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔


美國科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 周一（9 日）宣布，計劃在賓夕法尼亞州至少投資 200 億美元，擴大雲端運算基礎設施，推進人工智慧（AI）創新。

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亞馬遜宣布在美國東岸砸200億美元。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，亞馬遜說，這項投資預估將為當地創造至少 1,250 個高技能就業機會，這些崗位涵蓋資料中心工程師、網路專家、工程營運經理、安全專家等。


亞馬遜稱，賓州 Salem 鎮和 Falls 鎮是首批被選定建設未來創新園區的社區。

賓州州長夏皮羅在聲明中寫道：「憑藉亞馬遜至少 200 億美元的承諾，我們贏得了賓州有史以來最大手筆民間投資。我們正創造機會，為社區創造稅收，同時確保 AI 的未來從賓州出發。」

上周亞馬遜宣布在東海岸北卡羅來納州投資 100 億美元。亞馬遜第一季資本支出總額約 250 億美元，亞馬遜預估今年剩餘時間將保持這一支出水準。

AWS 執行長 Matt Garman 曾說，今年早些時候，AWS 在墨西哥設立一個資料中心集群，還在智利、紐西蘭、沙烏地阿拉伯等地興建新設施。

AWS 是全球最大計運算能力與資料存儲租賃服務提供商，領先微軟 (MSFT-US) Azure。亞馬遜的財報顯示，AWS 雲端業務第一季營收為 292.67 億美元，年增 17%。

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亞馬遜賓州AI雲端運算

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