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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5088.65點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間09日09:30，費城半導體上漲50.6點（或1%），暫報5088.65點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.88%
  • 近 1 月：+13.71%
  • 近 3 月：+8.82%
  • 近 6 月：-0.46%
  • 今年以來：+1.17%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲2.5%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.37%；美光科技(MU-US)上漲2.14%；連貫(COHR-US)上漲1.98%；亞德諾(ADI-US)上漲1.94%。

部分成分股表現相對疲軟，博通(AVGO-US)下跌1.07%。

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相關行情

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費城半導體5165.372.53%
超微半導體120.83+3.99%
Onto Innovation Inc.99.235+3.26%
美光科技111.74+2.93%
連貫81.385+2.06%
亞德諾228.06+2.61%
博通245.7-0.50%

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