盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5088.65點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日09:30，費城半導體上漲50.6點（或1%），暫報5088.65點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.88%
- 近 1 月：+13.71%
- 近 3 月：+8.82%
- 近 6 月：-0.46%
- 今年以來：+1.17%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲2.5%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.37%；美光科技(MU-US)上漲2.14%；連貫(COHR-US)上漲1.98%；亞德諾(ADI-US)上漲1.94%。
部分成分股表現相對疲軟，博通(AVGO-US)下跌1.07%。
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