盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.03%，報100.93美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間10日01:20股價上漲4.83美元，報100.93美元，漲幅5.03%，成交量422,963（股），盤中最高價100.99美元、最低價97.50美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.52%
- 近 1 月：-24.22%
- 近 3 月：-27.65%
- 近 6 月：-43.08%
- 今年以來：-42.34%
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