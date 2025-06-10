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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.03%，報100.93美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間10日01:20股價上漲4.83美元，報100.93美元，漲幅5.03%，成交量422,963（股），盤中最高價100.99美元、最低價97.50美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.52%
  • 近 1 月：-24.22%
  • 近 3 月：-27.65%
  • 近 6 月：-43.08%
  • 今年以來：-42.34%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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