鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zscaler公司ZS-US的目標價調升至310元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Zscaler公司(ZS-US)提出目標價估值：中位數由300元上修至310元，調升幅度3.33%。其中最高估值360元，最低估值215元。
綜合評級 - 共有48位分析師給予Zscaler公司評價：積極樂觀34位、保持中立14位、保守悲觀0位。
Zscaler公司今(9日)收盤價為303.03元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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