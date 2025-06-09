【美股盤前】S&P500挑戰新高前陷觀望：非農數據喜憂參半，中美貿易協商、川普與馬斯克議題交織
鉅亨研報
一、美股 / 全球市場動態
1. 美股挑戰新高前陷觀望：非農數據喜憂參半，中美貿易協商、川普與馬斯克議題交織
- 上週五美股收漲，標普 500 指數觸及 6000 點，即將挑戰歷史新高，其中指標科技股特斯拉 (TSLA US) 大漲逾 3%。然而，目前美股三大指數期貨呈現小幅下跌，顯示市場情緒趨於謹慎。
- 中國國務院副總理何立峰預計於 6 月 8 日至 13 日訪問英國，期間將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。中國商務部表示，實施中重稀土出口管制符合國際慣例，已依法批准部分合規申請。
- 美國 5 月非農就業數據新增 13.9 萬人，雖超出市場預期，但 3 月及 4 月數據合計下調 9.5 萬人，此修正幅度抵銷了表面上的利多。美國總統川普則持續呼籲聯準會降息。
- 馬斯克與川普持續爭執，川普甚至表示「關係已經結束」，並警告馬斯克若資助民主黨將面臨「嚴重後果」，此政治戲碼持續引發市場關注。
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2. 美國總經 / 美股焦點：
- 本周重點經濟數據: 消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 數據。經濟學家普遍預期，5 月物價將開始反映關稅影響，預計 5 月 CPI 年增率將從上月的 2.3% 升至 2.5%，核心 CPI 年增率則從 2.8% 升至 2.9%。
- 本周重點財報: 甲骨文 (ORCL US) 預計於 6 月 11 日盤後公布第四季度財報。Adobe (ADBE US) 則將於週四公布第二季度業績，市場將特別關注其 AI 產品的變現能力。
- 蘋果 (AAPL US) 全球開發者大會 (WWDC25) 將於北京時間 6 月 10 日至 14 日線上舉行。本次大會宣傳語「Sleek peek」暗示蘋果操作系統可能迎來視覺設計變革，屆時 iOS 19、iPadOS 19 和 macOS 16 等新版本將一同發布。
- 特斯拉 (TSLA US) RoboTaxi 預計本週發表，將展示無安全駕駛員車輛，初期僅約 10 輛車在特定區域運營。此次發表引發市場多空激辯，看好者視為關鍵進展，看空者則質疑其規模化潛力。
- 美國上訴法院可能在未來幾天內裁定是否永久推翻美國國際貿易法院阻止川普對等關稅的判決。上訴法院將於 6 月 9 日前聽取雙方意見，但無論結果如何，該案件仍可能提交至最高法院，使得最終裁決時間延後。
3. 美股四大指數昨收：
二、量化交易殿堂智能美股
1. 初次連 3 日 k 值高於 80 或低於 20：
一般常見的技術分析圖示，在 k 值 80 則是紅色區塊。
延伸這個概念，將 k 值初次連續 3 天高於 80 或低於 20 的想法，藉由量化實做出來 (上表)，排序依照 20 日漲跌 (%)。
** 範例僅供程式教學示範，不作為買賣推薦。
三、總經行事曆
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