王品母親節營運寫單日新紀錄 推動5月營收創同期新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-09 15:54

‌



連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (9) 日公布 5 月合併營收達 20.5 億元，月增 20.4%，年增 7.75%，創同期新高，主要是因母親節來客和營收均創單日新高紀錄，累計前 5 月合併營收 96.7 億元，年增 5.64%。

王品5月營收創同期新高。(圖：王品提供)

其中，台灣事業群 5 月營收 17 億元，年增 11.20%。中國事業群營收 3.5 億元，年減幅也收斂至 6.45%。

‌



王品說明，台灣事業群受惠 5 月母親節檔期、畢業季謝師宴和端午連假效益發威，母親節當周末的日營收突破 1 億元，其中，5 月 11 日母親節當天來客更突破 17 萬人，均刷新在台營運來單日新高紀錄。

而 5 月王品旗下「王品牛排」、中餐「享鴨」、鐵板燒的「夏慕尼」和人氣鍋物「青花驕」、「和牛涮」、燒肉吃到飽品牌「肉次方」等共有 14 家門店的月營收突破千萬元。

王品零售子公司「萬鮮」也持續穩定發展，除了長期穩定熱銷的主食類商品，水餃、餛飩和「青花驕麻辣鍋牛肉麵」均為熱賣品，正不斷研發推新品，成集團另一大成長引擎。

即將進入 7、8 月暑期餐飲旺季，王品旗下各品牌推出多樣消費活動，並積極發展異業結合、打造聯名限定商品，以維持品牌討論熱度並帶動既有店的消費力，例如「阪前」、「藝奇」和「陶板屋」三個日系品牌鎖定抹茶控，與宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」推出 9 道聯名限定餐點，而「品田牧場」也與「蠟筆小新」合作打造 2 款聯名套餐和隱藏版甜品。