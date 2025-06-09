台灣虎航一口氣開日韓海島三條航線 搶暑期旺季

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-09 10:30

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台灣虎航 (6757-TW) 今 (9) 日宣布，隨著暑假旅遊旺季即將到來，將從本月底起陸續開航高雄 - 濟州島、台中 - 濟州島和桃園 - 石垣島等航線，成為市場上唯一提供北、中、南三地直飛韓國濟州島的國籍航空，而日本航點也擴增至 23 個。

台灣虎航一口氣開三條航線搶暑期旺季。(鉅亨網資料照)

高雄 - 濟州島航線預計 6 月 30 日開航，初期每周營運 4 班；台中 - 濟州島航線預計 7 月 1 日復航，初期每周營運 2 班；桃園 - 石垣島航線預計 7 月 17 日開航，初期每周營運 2 班。

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為慶祝三條航線開復航，台灣虎航今日上午 10:00 起至 6 月 10 日晚間 23:59 推出高雄 - 濟州島、台中 - 濟州島單程未稅 500 元起，6 月 11 日上午 10:00 起至 6 月 12 日晚間 23:59 推出桃園 - 石垣島單程未稅 1599 元起的開賣促銷價。

台灣虎航表示，位於日本沖繩縣的石垣島，以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘、豐富的海洋生態和獨特的亞熱帶風光聞名，是許多國人心中的度假天堂。

而濟州島則是韓國最大的島嶼，亦是世界自然遺產，以其獨特的火山地貌、壯麗的海岸線、豐富的自然景觀聞名，最近更因人氣韓劇《苦盡柑來遇見你》而掀起一波觀光熱潮。