台灣虎航拓南部旅運版圖 首度移師高雄招募空服員
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-31 11:33
台灣虎航 (6757-TW) 今 (31) 日宣布，將首度移師高雄招募客艙組員，本次招募的組員將以高雄為基地，預計將吸引職場新鮮人，甚至轉職或換跑道的求職者前來參與。
台灣虎航說明，客艙組員的報名資格為大專院校以上畢業或具應屆畢業資格、多益 550 分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日韓語會話能力尤佳，通過資料審核者，將於 4 月 26 日進行初試、5 月 3 日複試，錄取者於下半年報到。
台灣虎航指出，南部地區持續發展，疫情過後運量復甦，各航空公司皆積極增加高雄出發航線，看好未來高雄旅運市場的發展。
台灣虎航今年邁入開航 11 周年，去年底成功轉為一般板上市，迎向全新里程碑，目前航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等多個國家地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。
配合新航點拓展和機隊汰舊換新，台灣虎航也不定期舉辦公開徵才，此次除了客艙組員，另有其它多個內勤職缺。
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