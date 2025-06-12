Joe Lu 2025-06-12 07:47

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疲弱的通膨報告不足以化解投資者的擔憂，油價上漲和美中貿易框架的不確定性對市場情緒構成壓力

【Joe’s華爾街脈動】通膨降溫也沒用！股市被「兩大黑手」拽下：地緣政治、貿易恐懼主導市場 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 11 日 美東時間

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重點摘要

儘管通膨報告利多（通常會提振股市），但由於地緣政治緊張局勢加劇和貿易政策的不確定性凌駕於利多消息，美國市場收低。

市場龍頭企業的領導地位正在分裂，少數幾家表現強勁的公司無法抵銷蘋果 (Apple) 等權值股的疲弱以及其他公司動能停滯的影響。

市場正在發生關鍵的資金輪動，投資者偏好金融和工業等對經濟敏感的類股，同時撤出防禦型的必需消費品類股。

在歐洲和日本的帶領下，國際市場普遍走強，為美國以外的市場創造了具吸引力的多元化投資機會。

資產表現出現明顯分歧，對經濟數據敏感的資產（如債券）上漲，而與地緣政治相關的資產（如原油）則飆升超過 4%。

市場概覽

美國股市今日收黑，與早盤釋出的正面通膨報告形成反差。5 月份消費者物價指數 (CPI) 低於市場預期，理應激勵市場上揚，因投資人通常將此視為聯準會可能趨向寬鬆的信號；然而，盤中漲勢未能持續至收盤。此種脫節顯示，投資者正在權衡正面的通膨數據與更複雜的地緣政治風險背景，以及對國際貿易的審慎樂觀情緒，導致收盤時市場呈現避險情緒。

今日的市場論述受到多重因素拉扯。一方面，市場傳出美中談判代表達成「框架」協議的消息，但因缺乏具體內容，樂觀情緒遭到抑制。更重要的是，美國與伊朗之間緊張局勢的升級為市場注入了新的不確定性，導致原油價格飆升。此一發展為能源類股帶來提振，使其在整體平盤至下跌的市場中脫穎而出，而固定收益市場則對溫和的通膨數據做出可預期的反應，各天期債券殖利率均告下滑。

整體市場指數

儘管通膨報告利多，美國主要股市基準指數未能守住早盤漲幅 (全文未完)