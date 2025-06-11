Joe Lu 2025-06-11 07:47

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週期性輪動暗示審慎樂觀，投資者信心等待明確催化訊號

【Joe’s華爾街脈動】市場屏息！通膨壓過貿易談判樂觀情緒？(圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 10 日 美東時間

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重點摘要

全球市場盤整，投資者在權衡富有成效但細節模糊的美中貿易談判，以及為明日關鍵的 CPI 通膨報告進行倉位調整。

在半導體指數穩定領漲的帶動下，美國主要指數小幅走高，儘管整體趨勢的改善仍然脆弱。

大型股的領導地位正在分裂，Meta 和亞馬遜 (Amazon) 的強勢與蘋果 (Apple) 的持續疲弱以及波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 新的負面訊號形成鮮明對比。

企業獲利前景改善提供了基本面支撐，儘管受到消費者力道趨緩跡象和長天期資產熊市展望的抑制。

資金正顯著輪動至週期性類股，金融、工業和通訊服務類股均展現不斷增強的正向趨勢。

全球格局依然分歧，歐盟展現卓越強勢，而亞洲和拉丁美洲的動能則顯得較為混雜和不確定。

在 CPI 數據公布前，美國公債出現短期買盤，但長期持續的負面趨勢顯示市場對殖利率走高抱有強烈的潛在預期。

市場概覽

全球市場目前呈現盤整格局，在持續進行的美中貿易談判帶來的審慎樂觀情緒，與關鍵通膨報告逼近的現實之間取得微妙平衡。美國股市收盤小幅走高，但由於談判缺乏具體進展，壓抑進一步的上行動能。這種「觀望」態度同樣反映在債券市場——投資者在明日 CPI 數據公布前調整倉位，而歐洲和亞洲市場則呈現漲跌互見的走勢。市場方向目前取決於政策面是否出現具突破性的催化因素，足以打破目前這種等待與謹慎的態勢。

整體市場指數

在貿易談判樂觀情緒的帶動下，費城半導體指數 (+2.08%) 和那斯達克綜合指數 (+0.66%) 引領美國指數上揚。(全文未完)