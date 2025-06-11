【Joe’s華爾街脈動】市場屏息！通膨壓過貿易談判樂觀情緒？
Joe Lu
週期性輪動暗示審慎樂觀，投資者信心等待明確催化訊號
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 10 日 美東時間
重點摘要
- 全球市場盤整，投資者在權衡富有成效但細節模糊的美中貿易談判，以及為明日關鍵的 CPI 通膨報告進行倉位調整。
- 在半導體指數穩定領漲的帶動下，美國主要指數小幅走高，儘管整體趨勢的改善仍然脆弱。
- 大型股的領導地位正在分裂，Meta 和亞馬遜 (Amazon) 的強勢與蘋果 (Apple) 的持續疲弱以及波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 新的負面訊號形成鮮明對比。
- 企業獲利前景改善提供了基本面支撐，儘管受到消費者力道趨緩跡象和長天期資產熊市展望的抑制。
- 資金正顯著輪動至週期性類股，金融、工業和通訊服務類股均展現不斷增強的正向趨勢。
- 全球格局依然分歧，歐盟展現卓越強勢，而亞洲和拉丁美洲的動能則顯得較為混雜和不確定。
- 在 CPI 數據公布前，美國公債出現短期買盤，但長期持續的負面趨勢顯示市場對殖利率走高抱有強烈的潛在預期。
市場概覽
全球市場目前呈現盤整格局，在持續進行的美中貿易談判帶來的審慎樂觀情緒，與關鍵通膨報告逼近的現實之間取得微妙平衡。美國股市收盤小幅走高，但由於談判缺乏具體進展，壓抑進一步的上行動能。這種「觀望」態度同樣反映在債券市場——投資者在明日 CPI 數據公布前調整倉位，而歐洲和亞洲市場則呈現漲跌互見的走勢。市場方向目前取決於政策面是否出現具突破性的催化因素，足以打破目前這種等待與謹慎的態勢。
整體市場指數
在貿易談判樂觀情緒的帶動下，費城半導體指數 (+2.08%) 和那斯達克綜合指數 (+0.66%) 引領美國指數上揚。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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