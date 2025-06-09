鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-09 11:30

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工具機作為「工業母機」是製造精密零件的核心設備，全球 90% 市場份額長期被美日歐壟斷，中國 80% 的機床依賴進口，每年花費超 800 億元且多為被淘汰的低端產品。更苛刻的是，日本企業在交易中附加「霸王條款」，禁止中國自主生產、限制應用領域，甚至威脅「遠端鎖死」已售機床，但轉機出現在國產高階 CNC 工具機的突破。

進口連九降！從「被鎖死」到「反向反超」 中國國產工具機床突破美日歐技術封鎖

為扭轉困局，中國企業聯合逾 35 個科學研究團隊，歷時 5 年投入數十億人民幣，終於一舉攻克 10 多項核心技術，徹底打破 30 年壟斷。如今，國產工具機不僅精度媲美國際先進水平，更以「反向反超」姿態，讓曾囂張的日企吃盡苦頭。

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技術突破是硬實力。以蒂德精機為例，最新研發的五軸聯動高精度數控機床，能在直徑 30 毫米的鋁材上加工出 127 根超精密「髮絲針」，精度達頭髮絲的二十分之一，直接對標國際頂尖水平。

技術自主帶來的，是日本企業訂單的「斷崖式下跌」。根據《日經》數據，中國工具機進口訂單連 9 月下滑，相關日企營收大幅削減，部分企業訂單量較高峰銳減逾千億日元 (約 1112 億人民幣)。

日企負責人直呼「不該得罪中國」，曾經躺賺的「金飯碗」正因中國自主技術的崛起而搖搖欲墜。

更令世界矚目的是，國產工具機已開啟「反向出口」模式。2021 年中國工具機出口量達 2298.63 萬台，較 2020 年成長 20.7%，去年上半年出口量突破 1147.3 萬台，年增率持續擴大。

在日德工具機因政治因素相繼撤出俄羅斯市場後，國產工具機迅速填補空白，市佔率暴增 20 倍，成為全球製造業供應鏈的「新變數」。