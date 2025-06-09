〈陸股盤後〉中國5月CPI降0.1% 通縮進入第4個月 市場不甩

中國股市三大指數周一（9 日）收盤同步走高，中國國家統計局周一發布的數據顯示，5 月消費者物價指數（CPI）較一年前下降 0.1%，通貨緊縮進入第 4 個月，代表五一和端午連假的消費成長未能抵銷國內需求疲軟的拖累。