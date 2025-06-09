〈陸股盤後〉中國5月CPI降0.1% 通縮進入第4個月 市場不甩
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周一（9 日）收盤同步走高，中國國家統計局周一發布的數據顯示，5 月消費者物價指數（CPI）較一年前下降 0.1%，通貨緊縮進入第 4 個月，代表五一和端午連假的消費成長未能抵銷國內需求疲軟的拖累。
滬指周一收盤漲 0.43% 報 3,399.77 點，深證成指漲 0.65% 報 10,250.14 點，創業板指漲 1.07% 報 2,061.29 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.3128 兆元。
紡織服裝、化工、媒體、券商類股走高，創新藥、稀土、體育、可控核聚變概念股活躍。
據《彭博》報導，中國國家統計局的數據顯示，5 月 CPI 年降 0.1%，降幅與 4 月相同，經濟學家原估 CPI 降 0.2%。
5 月 CPI 城市持平，農村降 0.4%；食品價格下降 0.4%，非食品價格持平；消費品價格下降 0.5%，服務價格上漲 0.5%。
今年 1～5 月平均，CPI 比上年同期下降 0.1%。
此外，國家統計局的數據顯示，5 月生產者物價指數（PPI）較去年同期下降 3.3%，降幅比上月擴大 0.6 個百分點。
《彭博》指出，由於消費者在房市長期低迷後縮減開支，企業深陷價格戰，中國的通貨緊縮威脅在未來數月可能還會持續存在。
最新案例是，中國電動車製造商比亞迪 (002594-CN) 將幾款純電動和插電式混合動力車型的價格下調 34%，引發投資人對電動車市場可能再次掀起降價潮的擔憂。
- AI＋IPO雙主題 專家解析操作關鍵
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中國5月CPI降0.1% 通貨緊縮還沒完 進入第4個月
- 美元疲弱，增加日圓升值壓力 ?
- AI強者恒強，主動投資更有感！ 市值型ETF風潮再起，全台首檔市值型主動式ETF 00985A有看頭
- 【轉骨有成】米價暴漲90%，通膨推升日本經濟持續轉骨
下一篇