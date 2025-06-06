盤中速報 - 費城半導體大漲1.1%，報5066.18點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日09:30，費城半導體上漲55.25點（或1.1%），暫報5066.18點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.1%
- 近 1 月：+15.03%
- 近 3 月：+6.6%
- 近 6 月：-0.31%
- 今年以來：+0.62%
焦點個股
費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.15%；超捷國際(MCHP-US)上漲2.04%；科沃(QRVO-US)上漲1.93%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.91%；美光科技(MU-US)上漲1.87%。
部分成分股表現相對疲軟，博通(AVGO-US)下跌3.39%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.97%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.83%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.72%；安可(AMKR-US)下跌0.83%。
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