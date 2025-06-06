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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.1%，報5066.18點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日09:30，費城半導體上漲55.25點（或1.1%），暫報5066.18點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.1%
  • 近 1 月：+15.03%
  • 近 3 月：+6.6%
  • 近 6 月：-0.31%
  • 今年以來：+0.62%

焦點個股


費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.15%；超捷國際(MCHP-US)上漲2.04%；科沃(QRVO-US)上漲1.93%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.91%；美光科技(MU-US)上漲1.87%。

部分成分股表現相對疲軟，博通(AVGO-US)下跌3.39%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.97%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.83%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.72%；安可(AMKR-US)下跌0.83%。

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費城半導體5071.741.21%
萊迪思半導體48.52+3.39%
超捷國際65.65+1.99%
科沃78.88+0.97%
恩智浦半導體209.915+1.46%
美光科技110.4101+3.88%
博通251.14-3.38%
芯源系統692.415+1.67%
Onto Innovation Inc.96.385+2.19%
邁威爾科技68.67+5.39%
安可19.33+2.66%

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