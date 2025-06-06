盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報4982.95點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日03:22，費城半導體下跌50.4點（或1%），暫報4982.95點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.11%
- 近 1 月：+14.47%
- 近 3 月：+9.31%
- 近 6 月：-1.73%
- 今年以來：+1.07%
焦點個股
費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領跌。萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.17%；超微半導體(AMD-US)下跌3.15%；連貫(COHR-US)下跌3%；芯源系統(MPWR-US)下跌2.6%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.53%。
部分成分股表現相對穩健，美光科技(MU-US)上漲2.36%；應用材料(AMAT-US)上漲0.86%；科磊(KLAC-US)上漲0.67%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.29%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.12%。
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