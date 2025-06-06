search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報4982.95點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日03:22，費城半導體下跌50.4點（或1%），暫報4982.95點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.11%
  • 近 1 月：+14.47%
  • 近 3 月：+9.31%
  • 近 6 月：-1.73%
  • 今年以來：+1.07%

焦點個股


費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領跌。萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.17%；超微半導體(AMD-US)下跌3.15%；連貫(COHR-US)下跌3%；芯源系統(MPWR-US)下跌2.6%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.53%。

部分成分股表現相對穩健，美光科技(MU-US)上漲2.36%；應用材料(AMAT-US)上漲0.86%；科磊(KLAC-US)上漲0.67%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.29%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.12%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5010.92-0.45%
萊迪思半導體46.93-1.49%
超微半導體115.69-2.44%
連貫79.6-2.49%
芯源系統681.06-1.97%
Onto Innovation Inc.94.18-1.98%
美光科技106.29+2.94%
應用材料164.19+1.40%
科磊791.89+1.25%
艾司摩爾747.76+0.67%
台積電ADR203.35+0.47%

延伸閱讀



Empty