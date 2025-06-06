鉅亨速報 - Factset 最新調查：BROWN FORMAN A(BF.A-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為37.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對BROWN FORMAN A(BF.A-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.82元下修至1.79元，其中最高估值1.94元，最低估值1.57元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.94(1.94)
|2.09
|2.29
|2.11
|最低值
|1.57(1.75)
|1.58
|1.8
|2.11
|平均值
|1.77(1.83)
|1.85
|1.99
|2.11
|中位數
|1.79(1.82)
|1.83
|1.94
|2.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.37億
|43.86億
|46.60億
|49.54億
|最低值
|37.77億
|38.24億
|41.32億
|44.97億
|平均值
|40.47億
|41.20億
|43.37億
|47.26億
|中位數
|40.94億
|41.18億
|42.83億
|47.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.89
|1.75
|1.63
|2.15
|1.84
|營業收入
|34.53億
|39.16億
|41.92億
|41.66億
|39.75億
詳細資訊請看美股內頁：
BROWN FORMAN A(BF.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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