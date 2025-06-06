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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BROWN FORMAN A(BF.A-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為37.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對BROWN FORMAN A(BF.A-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.82元下修至1.79元，其中最高估值1.94元，最低估值1.57元，預估目標價為37.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.94(1.94)2.092.292.11
最低值1.57(1.75)1.581.82.11
平均值1.77(1.83)1.851.992.11
中位數1.79(1.82)1.831.942.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.37億43.86億46.60億49.54億
最低值37.77億38.24億41.32億44.97億
平均值40.47億41.20億43.37億47.26億
中位數40.94億41.18億42.83億47.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.891.751.632.151.84
營業收入34.53億39.16億41.92億41.66億39.75億

詳細資訊請看美股內頁：
BROWN FORMAN A(BF.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBF.A

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