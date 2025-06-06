〈台幣〉觀望氣氛濃厚微貶收29.931元 周線終止連9揚

美元指數 持續走軟，市場聚焦稍晚公布的美國非農就業報告，使得匯市交投清淡， 新台幣 兌美元今 (6) 日收在 29.931 元、微貶 0.9 分，台北及元太外匯市場總成交值收斂至 15.42 億美元。

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聯準會 (Fed) 決策官員預計將於 6 月 17 至 18 日舉行 FOMC 會議，決定最新利率政策，市場屏息以待，由於美國經濟基本面仍然穩健，期貨市場普遍押注此次將按兵不動，不過，有官員透露，若近期貿易政策的不確定性得以化解，Fed 還是有可能啟動降息。