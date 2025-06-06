〈台幣〉觀望氣氛濃厚微貶收29.931元 周線終止連9揚
鉅亨網記者陳于晴 台北
美元指數持續走軟，市場聚焦稍晚公布的美國非農就業報告，使得匯市交投清淡，新台幣兌美元今 (6) 日收在 29.931 元、微貶 0.9 分，台北及元太外匯市場總成交值收斂至 15.42 億美元。
新台幣兌美元匯率本周陷入盤整，在 29.9、30 元附近整理，累計小貶 0.2 分或 0.01%，周線終止連 9 揚紀錄。
台北匯市今天交投冷清，新台幣兌美元以 29.9 元開盤，最高來到 29.897 元、最低 29.939 元，匯價波動幅度不大。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.05%，歐元升值 0.13%，日元回貶 0.39%，新台幣、新加坡幣及人民幣約貶 0.02-0.03%。韓國股匯休市一天。
聯準會 (Fed) 決策官員預計將於 6 月 17 至 18 日舉行 FOMC 會議，決定最新利率政策，市場屏息以待，由於美國經濟基本面仍然穩健，期貨市場普遍押注此次將按兵不動，不過，有官員透露，若近期貿易政策的不確定性得以化解，Fed 還是有可能啟動降息。
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