鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-06 15:21

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華為鴻蒙電腦今 (6) 日正式登陸市場，首款產品包括旗艦 MateBook Pro 與全球首款商用折疊電腦 MateBook Fold 非凡大師，皆搭載自主研發的 HarmonyOS 5 系統，前者售價人民幣 7999 元 (約 3.4 萬台幣) 起跳，MateBook Fold 非凡大師起售價則為 23999 元(約 10.15 萬)，標誌著華為籌畫 5 年的鴻蒙電腦生態正式落實。

3.4萬台幣起！華為兩款鴻蒙電腦今開賣 陸媒：國產OS實現「核心級自主可控」 (圖:Shutterstock)

作為鴻蒙生態的核心載體，兩款新品展現了技術硬實力與創新設計。MateBook Fold 非凡大師是目前螢幕最大的商用折疊電腦，展開達 18 吋，折疊後小於 13 吋，重量僅 1.16kg，該產品採用業界最複雜的水滴型轉軸技術 (單主軸 + 三段式轉軸)，兼顧輕薄與耐用。

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MateBook Pro 則定位大眾市場，重量為 970 克、厚度 13.5 釐米，官方稱續航時長可達 10.2 小時，為華為史上續航力最強的 PC 產品。

此外，鴻蒙生態的快速擴容也是另一大亮點。自 5 月 19 日發布以來，適配鴻蒙電腦的應用已從初期的 300 餘款激增至超 1000 款，涵蓋辦公室、設計、金融、影音等核心場景，年底預估將突破 2000 款，滿足用戶「日常用得上」的高頻需求。

華為終端 BG 董事長余承東先前透露，因微軟 Windows 授權於今年 3 月底到期且不再續簽，華為 PC 將全面轉向鴻蒙系統，此次開售是國產作業系統在 PC 領域的首次大規模商用突破。

市場熱度印證用戶期待。華為商城數據顯示，鴻蒙電腦預售預約量超過 14 萬人，其中 MateBook Fold 預約佔比超過七成 (10.1 萬人)，MateBook Pro 預約量約 3.98 萬人。根據 Canalys 數據，2024 年中國 PC 市場出貨量達 3,970 萬台，聯想以 35% 市佔率居首，華為以 11% 排名第二。

全球電腦作業系統競爭長期由 Windows、MacOS 主導，合計市佔率近 90%，而鴻蒙的落地代表著中國國產作業系統實現「核心級自主可控」，其生態設備已突破 10 億台，註冊開發者 720 萬，程式碼超過 1.1 億行，涵蓋從核心到 AI 框架的全鏈路自研。