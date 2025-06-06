〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 滬指量縮小漲0.04% 連四日收紅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-06 16:21

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中國 A 股三大指數今 (6) 日延續震盪分化格局，收盤漲跌不一，僅上證指數(SSEC) 收紅，一度漲高至 3390 點之上，但終場微漲 0.04%。

〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 滬指量縮小漲0.04% 連4日走漲 (圖:Shutterstock)

滬指今日收漲 0.04% 至 3385.36 點，深證成指 (SZI) 收低 0.19% 至 10183.7 點，創業板指收跌 0.45% 至 2039.44 點，滬深兩市成交額人民幣 1.15 兆元，較上一交易日量縮 1384 億元。

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下跌族群方面，美容護理、IP 經濟、穩定幣概念股、證券等類股跌幅居前，雄帝科技跌逾 10%，廣博股跌超 8%，立高食品、曼卡龍、錦泓集團均跌超 7%，豪悅護理與諾邦股份等跌超 6%，光大證券跌超 4%，華鑫股份跌超 2%，湘財股份、錦龍股份、紅塔證券等股跟跌。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 2600 檔股票上漲，2602 檔下跌，平盤 210 檔，今日共有 64 檔股票漲幅在 9% 以上，10 檔股票跌幅在 9% 以上。

專家認為，短期 A 股市場走勢有望以穩步震蕩上行為主。

湘財證券認為，5 月製造業景氣較前值上升，主要驅動力來自生產端景氣度的回升。同時，外需景氣也有所回升，顯示關稅的外部衝擊影響在邊際減弱，但並不代表未來出口仍將維持高增速。非製造業景氣度目前處於臨界值邊緣，提振內需的政策仍需持續發力，建議關注 6 月宏觀同步指標的表現和美國關稅的進一步動態。

中原證券指出，當前滬指與創業板指數的平均本益比分別為 13.83 倍、36.51 倍，處於近三年中位數平均水準，適合中長期佈局，預估短期市場以穩步震蕩上行為主，仍需密切關注政策面、資金面以及外盤的變化情況。

東莞證券表示，當前市場仍在各熱點中快速輪動，國內經濟內生增長動能仍舊承壓，加上政策處於窗口觀察期，未來一段時間 A 股料將延續震蕩格局，以結構性行情為主。短期內需求端仍需有效提振，有待積極政策持續加力。中長期視角下，中國經濟基本面韌性依舊、潛力充足，結構性機會仍值得關注。在政策持續發力背景下，市場有望逐步迎來有利於估值修復和風險釋放的視窗期。

中國銀河認為，目前有三大主線配置機會，第一是安全邊際較高的資產。 在當前外部環境不確定性顯著提升的背景下，業績確定性相對較強、股息回報整體穩定的紅利板塊具備防禦屬性。第二，A 股市場「科技敘事」邏輯明晰，修訂後的重組辦法有助於推動早期科創企業參與併購重組。科技仍將是中長期配置主線，短期內關注估值較低的細分領域。最後，政策提振下的大消費類股。隨著外部環境不確定性加大，擴大內需成為長期戰略之舉，提振消費的重要性凸顯。

招商證券指出，展望 6 月，市場可能會呈現指數震蕩蓄力，大盤、品質類指數相對占優的格局。當前經濟基本面較為穩定，外部變化導致的出口下滑尚未發生，內需政策仍在蓄力。從資金面看，量化資金即將面對新規約束，預計活躍度會有所下降，而當前散戶增量資金有限且小微盤風格集中度來到高檔。總體來看，寬基指數在 6 月偏震蕩機率較大，而基本面、流動性和監管環境更加有利於權重、品質類風格的表現。