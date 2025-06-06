鉅亨網編輯林羿君 2025-06-06 12:26

‌



Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 表示，該公司的 AI 搜尋引擎正在驚人地成長長，5 月的搜尋量高達已達 7.8 億次，月增 20%，若成長得以延續，Perplexity 一年內將每週處理 10 億次查詢。

Perplexity上月搜尋量飆7.8億次 執行長嗆谷歌Chrome令人厭倦。(圖:shutterstock)

對比 Perplexity 於 2022 年公司成立初期，單日查詢量僅 3000 次，如今已飆升至每天 3000 萬次查詢。

‌



Srinivas 在彭博科技峰會上表示，許多網路使用者對於如 Google Chrome 等舊有瀏覽器感到厭倦，他還直批 Google 的 AI 助理是「一個糟糕的產品」，並指控這家科技巨頭年復一年推出相同的 AI 功能，卻遲遲未真正提供給用戶使用。

Srinivas 在會上透露，Perplexity 正在開發的 Comet 瀏覽器被定位為該公司成長的重要引擎。他強調，瀏覽器將為公司帶來「無限留存」的優勢：如果用戶使用瀏覽器，他們在搜尋欄、新標籤頁、側邊欄上的所有操作，甚至所瀏覽的所有頁面，都將轉化為每個活躍用戶產生的額外查詢。

Perplexity 開發 Comet 的核心理念是改變 AI 的角色定位，從僅提供答案轉變為代表使用者執行操作。 Srinivas 解釋，目前的 AI 搜尋的本質上是將 4-5 次搜尋合併為一個答案，而未來的目標是透過一個提示詞完成整個瀏覽會話。

值得注意的是，Srinivas 將 Comet 形容為「認知作業系統」而非簡單的瀏覽器，意在將 AI 的角色從被動應答升級為主動執行。稱 Comet 會隨時隨地為你的工作和生活提供服務，或為你完成瀏覽會話。

他強調，「作為輔助系統，這將從根本上改變我們對互聯網的認知方式。」

雖然關於 Comet 瀏覽器的具體細節尚未完全公開，但 Srinivas 曾在 4 月表示，Perplexity 開發自己的瀏覽器部分原因是為了追蹤用戶在其應用程式之外的活動，以支持高端廣告的銷售。

這項策略與 Google 早期的崛起路徑如出一轍，即透過用戶資料的深度挖掘，建構精準廣告生態。

Perplexity 尚未宣布 Comet 的確切發布日期，但 Srinivas 先前在社群平台 X 上表示，該瀏覽器將在「未來幾週內」推出。

這款被寄予厚望的產品不僅將決定 Perplexity 能否從 AI 搜尋新秀晉升為行業顛覆者，還將測試市場對「AI + 瀏覽器」這一概念的接受度。