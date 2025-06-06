亞馬遜AWS台灣區域正式啟用 計畫投資逾50億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-06 11:43

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亞馬遜 (AMZN-US) 今 (6) 日宣布，Amazon Web Services(AWS)亞太 (台北) 區域正式啟用，客戶可在台灣執行工作負載並安全地儲存資料，同時提供更低延遲的服務，並公布先前承諾的數十億美元實際金額為 50 億美元，以作為對台灣長期承諾的一部分。

亞馬遜旗下AWS。(鉅亨網資料照)

AWS 指出，開發者、新創、企業、教育、娛樂、金融、醫療、製造業和非營利組織，將能選擇位於台灣的 AWS 資料中心執行應用程式並為終端用戶提供服務，同時滿足客戶資料在地儲存的需求。

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AWS 基礎設施服務副總裁 Prasad Kalyanaraman 表示，新的 AWS 亞太 (台北) 區域將使各種規模的組織能運用我們廣泛的雲端服務，從基礎的運算與儲存，到進階的分析與 AI，並滿足資料在地儲存的需求。

台灣及亞太地區的組織現在可以運用數百萬企業所依賴的 AWS 全球基礎設施，同時享受只有個位數毫秒的低延遲，進而加速創新、提高營運效率、促進業務成長，並為終端用戶提供更好的體驗。

行政院院長卓榮泰表示，感謝亞馬遜展現深耕台灣的信念，讓 AWS 亞太 (台北) 區域正式落地啟用，這不只彰顯台灣在全球供應鏈中的重要夥伴角色，更代表 AWS 與台灣密切合作的厚實基礎，樂見 AWS 持續深化與台灣政府及產業的合作，未來不管是在加速企業轉型，或是推動雲端運算、人工智慧等新興科技的發展，期待透過台灣科技實力與 AWS 創新技術的結合，共同推動數位生態系發展，為全球科技發展做出貢獻。

AWS 亞太 (台北) 區域啟用時由三個可用區域 (Availability Zones) 組成。目前，AWS 在全球 37 個區域擁有 117 個可用區域；並公布計畫在智利、紐西蘭、沙烏地阿拉伯及 AWS 歐洲主權雲端建立 4 個 AWS 區域、13 個可用區域。

AWS 亞太 (台北) 區域按照主權設計 (sovereign-by-design) 架構，如 AWS 雲端自創立以來一貫的做法，提供服務豐富、應用廣泛的雲端服務，包括分析、運算、內容交付、資料庫、生成式 AI、機器學習、網路 (networking)、儲存及其他雲端技術。

為了加速雲端應用在亞太地區普及，亞馬遜持續投入於人才培育，透過 AWS Academy、AWS Educate 和 AWS Skill Builder 等專案，幫助學生、在地開發人員、專業技術人員、非技術人員，以及下一代 IT 領導者培養技能。自 2017 年以來，亞馬遜在亞太、日本地區為超過 900 萬人提供雲端技能培訓，在台灣已經培訓超過 20 萬名雲端技術人員。

作為對數位技能發展承諾的一部分，AWS 計畫聘用並培養更多在地人才，於台灣支援和營運新的 AWS 區域。

AWS 亞太 (台北) 區域是亞馬遜持續投資台灣的最新進展，旨在為客戶提供先進且安全的雲端技術。回顧過去數年 AWS 仔台灣的布局，2014 年，AWS 在台北啟用 Amazon CloudFront 邊緣節點，並於 2018 年增設另一個節點。Amazon CloudFront 為高度安全且可程式化的內容交付網路 (CDN) 服務，能夠以低延遲的高速傳輸向全球用戶提供資料、影音、應用程式和 API。

2018 年，AWS 在台北開設兩個 AWS Direct Connect 站點，讓客戶能在 AWS、自有的資料中心、辦公室及託管環境之間建立專屬的網路連線。隨著 AWS 亞太 (台北) 區域啟用，AWS 亦將在台北新增 AWS Direct Connect 站點。

2020 年，AWS 在台灣推出 AWS Outposts。AWS Outposts 是一套全託管解決方案，將 AWS 基礎設施和服務提供至任何本地或邊緣位置，實現真正一致的混合體驗。

2022 年，AWS 在台北啟用本地區域 (AWS Local Zones)，再次擴大投資台灣的基礎設施。AWS 本地區域是 AWS 的一種基礎設施部署方式，使運算、儲存、資料庫等服務更靠近人口、產業、IT 中心密集的地點，讓客戶能提供給終端用戶只有個位數毫秒延遲的應用程式。

AWS 區域由可用區域組成，可用區域是獨立的且位於不同地理位置的基礎設施。可用區域彼此之間不僅具有足夠遠的距離，可以確保客戶業務的連續性；又具備足夠近的距離，為同時使用多個可用區域的高可用性應用程式提供低延遲。每個可用區域都有獨立的供電、冷卻和物理安全措施，並透過冗餘、超低延遲的網路來連接。注重高可用性的 AWS 客戶可以將應用程式運行於多個可用區域，以獲得更高的容錯能力。

AWS 持續致力於提高資料中心的能源效率，包括優化資料中心設計、投資專用晶片，並運用新的冷卻技術進行創新。由 AWS 委託的埃森哲報告估計，AWS 的基礎設施比本地設施效率高 4.1 倍，且當工作負載在 AWS 上進行最佳化時，相關的碳足跡最多可減少 99%。