鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-06 08:30

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近來，香港資金市場掀起罕見波動，銀行間同業拆借利率 (HIBOR) 持續暴跌，1 個月期 HIBOR 周四 (5 日) 已跌至 0.7% 附近，較月初近 0.9% 的水平進一步下探；隔夜 HIBOR 更逼近歷史最低點，僅 0.01949%。這場由港幣升值、金管局干預與資金湧入共同驅動的利率下行，正重塑香港金融市場的流動性圖景。

千億資金湧港+金管局干預 HIBOR跌至歷史新低！銀行、房地產類股將起飛？​ (圖:Shutterstock)

HIBOR 的暴跌，本質是港幣流動性短期內急劇充裕的結果。自上月以來，美元走弱帶動亞幣集體走強，港幣因聯繫匯率制 (錨定美元 7.75-7.85 區間)，多次觸及強方兌換保證 (7.75)。

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為維持匯率穩定，香港金管局 5 月 2 日啟動干預，透過賣出港元、買入美元釋放流動性。數據顯示，在 5 月 2 日至 5 日累計投入 1,294.02 億港元，其中 5 月 5 日單日投進 605 億港元，創歷史最高單日干預紀錄。此舉直接推動香港銀行體系總結餘從 450 億港元激增至 1741 億港元，增幅近 3 倍，港元流動性空前充裕。

與此同時，中國資金南下「買爆」港股的熱潮，進一步推升港元需求。今年初至 6 月 5 日，南向資金淨流入已達 6591.04 億港元，去年全年更突破 8078.7 億港元，旺盛的換匯需求成為港元升值的另一推手。

HIBOR 的暴跌並非單一例子。歷史上，每當港元觸及強方兌換保證，金管局干預釋放流動性後，HIBOR 均會顯著下行，例如 2020 年疫情初期，聯準會 (Fed) 降息至 0-0.25%，加上避險資金湧入，港元觸發強方保證，金管局干預後 1 個月 HIBOR(HHKF1M) 從 3% 降至 2021 年的 0.06%。

但當前 HIBOR 強勢也許難以持續。截至周四，美元兌港幣已回落至 7.8466，逼近弱方兌換保證 (7.85)。高盛分析指出，若港元進一步走弱觸及 7.85，金管局恐反向收緊流動性如買進港元，推高 HIBOR；反之，若美元持續疲軟或南向資金繼續湧入，港元或維持偏強，支撐低利率環境。

值得注意的是，目前 3 個月美元 LIBOR 與 HIBOR 利差仍高達約 300 個基點，美元 / 港元遠期合約的套利收益 (年化報酬率超 4%) 仍具吸引力，短期或延續「做多美元 / 港元遠期」的套利交易，加劇港元波動。

HIBOR 的下行，正深刻影響港股。對利率敏感的銀行、房地產行業率先受益。目前 1 個月 HIBOR(銀行貸款定價錨) 已從 4 月底的 4% 降至 0.7%，按揭貸款利率隨之下調，房市成交回暖；3 個月 HIBOR(港元利率掉期定盤利率)(HHKF3M) 更跌破 1.4%，企業融資成本顯著降低。

建銀國際首席港股策略師趙文利指出，港股消費類股的強勢源於 Z 世代消費習慣變遷、國產品牌崛起，下半年若 Fed 重啟降息、美元下行週期確認，加之中國經濟復甦預期強化，消費類股有望迎來「第二梯隊」補漲機會。