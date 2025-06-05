中國5月財新服務業PMI升至51.1 擴張速度加快

在中國「五一」假期效應帶動下，5 月居民出行、餐飲消費等較此前更活躍，服務業景氣上升。

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5 月財新中國製造業 PMI 下降 2.1 個百分點至 48.3，為 2024 年 10 月來首次跌至臨界點以下。

受製造業景氣下行拖累，當月綜合 PMI 下滑 1.5 個百分點至 49.6，為 2023 年以來首次降至收縮區間，顯示中國國內企業生產經營活動總體疲軟。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟發展不利因素依然偏多，外部貿易環境不確定性加大，且內部又面臨挑戰。第二季伊始，主要宏觀經濟指標顯著疲弱，經濟下行壓力比以前明顯更大。