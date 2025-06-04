鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-04 16:20

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日銀官員：尚無發行數位貨幣計畫 但支付創新勢在必行(圖:shutterstock)

日本央行支付和結算系統部門主管神山一成指出，雖然日本鈔票的發行量依然很高，但隨著數位化快速發展，未來紙幣的使用量可能會顯著下降。因此，日本現在必須思考如何確保其零售結算系統能夠保持便利、高效、普遍可及，同時兼具安全性和彈性。

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神山表示，即使目前沒有發行 CBDC 的計畫，日本央行也必須持續努力提升日本支付和結算系統的安全性和效率。為此，日本央行正在就數位日圓的試點計畫與民間企業進行實驗並交換意見。這是為了在將來日本政府和國會決定發行 CBDC 時，能夠做好準備。

他再次強調，是否實際發行 CBDC 的最終決定權在於政府和國會，而非央行本身。