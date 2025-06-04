日銀官員：尚無發行數位貨幣計畫 但支付創新勢在必行
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本央行一位高層官員表示，日本目前沒有發行中央銀行數位貨幣 (CBDC) 的計畫。然而，他強調，隨著日本社會日益走向無現金化，必須持續推動支付和結算系統的創新。
日本央行支付和結算系統部門主管神山一成指出，雖然日本鈔票的發行量依然很高，但隨著數位化快速發展，未來紙幣的使用量可能會顯著下降。因此，日本現在必須思考如何確保其零售結算系統能夠保持便利、高效、普遍可及，同時兼具安全性和彈性。
神山表示，即使目前沒有發行 CBDC 的計畫，日本央行也必須持續努力提升日本支付和結算系統的安全性和效率。為此，日本央行正在就數位日圓的試點計畫與民間企業進行實驗並交換意見。這是為了在將來日本政府和國會決定發行 CBDC 時，能夠做好準備。
他再次強調，是否實際發行 CBDC 的最終決定權在於政府和國會，而非央行本身。
中央銀行數位貨幣近期再次受到關注，特別是在美國總統川普重新掌權後，他禁止了與數位美元相關的工作。儘管國際間對 CBDC 的討論持續進行，日本央行目前的重點仍是透過與私營部門合作，提升現有支付系統的未來應變能力。
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