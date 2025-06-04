鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-04 10:20

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碳酸鋰價格正經歷史詩級暴跌，碳酸鋰期貨主力合約上周一 (5 月 26 日) 收盤價首次跌破每噸 6 萬元 (人民幣，下同)(約 25.4 萬台幣) 大關，較 2021 年 60 萬元歷史高點暴跌超過 90%，這場持續四年的震盪行情如今已墜入深谷。

每噸60萬人民幣暴跌到不及6萬！專家：碳酸鋰價格跌破生存紅線 半數廠商恐消失 (圖:Shutterstock)

數據顯示，碳酸鋰價格近期持續刷新歷史新低，主力合約價格盤中最低觸及每噸 58460 元，距離部分企業的生死線僅一步之遙。

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這場暴跌背後是供需關係的徹底逆轉。今年第一季全球鋰鹽產量年增 23%，光是 4 月中國碳酸鋰進口量就達 2.8 萬噸，年增率高達 56.3%，但下游需求呈現兩樣情，動力電池裝車量在同期出現 4.3% 的季度性下滑，磷酸鐵鋰電池市佔率雖達 82.8%，卻難掩市場滲透率突破 50% 後的成長乏力。

中國乘聯會數據也揭示殘酷現實，新能源車市正從爆發式成長轉入緩步慢行階段。

產業觀察人士表示，目前價格已跌破每噸 7 萬元的碳酸鋰加工企業的生死線，而隨著鹽湖提鋰技術突破，生產成本正在重建市場認知。

西藏礦業最新揭露的紮布耶鹽湖提鋰計畫已將成本降至每噸 3.2 萬元，中礦資源更透過製程革新將每噸成本壓縮 40% 至 6 萬元。這種技術降本與產能擴張形成共振，徹底擊碎碳酸鋰價格的成本支撐。

供需失衡的陰雲持續籠罩市場。根據機構預測，2024-2026 年全球鋰供應過剩量將分別達到 22.4 萬、26.5 萬和 20.7 萬噸，主要因為鹽湖提鋰產能擴充，加上雲母提鋰復產，產業正經歷從「鋰礦定價」到「鹽湖 + 鋰礦」雙軌制的價格重構。

根據五礦證券出具的研究報告，當前鹽湖企業成本優勢顯著，江西雲母企業則陷入「越產越虧」的困境，產業洗牌已進入倒數計時。

反觀中小型企業，目前已有超過 30% 的鋰鹽加工廠逼近停產臨界點。市場預測模型顯示，當價格跌至 5 萬元，半數企業將面臨兩年內破產的生死考驗。

這場暴跌引發的連鎖反應正在重塑產業格局。動力電池巨頭開始反向滲透上游，比亞迪、國軒高科等企業透過長協訂單鎖定低成本鋰資源。